‘La isla de las tentaciones’: Andreu pide a Paola irse a vivir juntos y ella acepta

Telecinco emitió este miércoles la última entrega de La isla de las tentaciones tres meses después. Tras el tenso reencuentro de Claudia y Javi, le llegó el turno a Paola y Andreu. La pareja mallorquina sorprendió al entrar en el salón con una gran sonrisa, desvelando que se encuentran en un gran momento.

Tal es el gran momento que atraviesan, que el mallorquín aprovechó la ocasión para hacer algo muy especial que llevaba mucho tiempo planeando. Antes de despedirse de Sandra Barneda, pidió permiso a la presentadora para lanzarse a sorprender a su chica.

«¿Puedo darle una cosa que he traído?», decía el concursante mientras que Sandra Barneda le daba el visto bueno. En ese momento, el concursantes cogía una pequeña caja y le dedicaba unas bonitas palabras a Paola, mientras ella le miraba muy emocionada.

Nos encanta verles así de contentos y felices 😍 🚨 #LaIslaDeLasTentaciones17

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/n00imI0uYU — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 28, 2022

“Nena, tú sabes que eres la mujer que quiero a mi lado, ¿quieres empezar una vida conmigo?”, le dijo Andreu a Paola, antes de abrir la caja ofreciéndole un detalle que lo cambiaría todo. Pues en esa caja se encuentra la llave de su nuevo hogar.

Andreu propuso a Paola irse a vivir juntos, algo que llevaban deseando mucho tiempo y que ella valoró inmediatamente: «Claro que sí, mi amor. Para mí esto significa muchísimo. Yo quería construir una vida con él y que él no diera el paso a mí siempre me ha generado un poco de inseguridad», dijo la concursante.

Antes de marcharse, Paola le dedicó unas bonitas palabras: «Tú ya sabes que siempre has sido mi persona, siempre lo he sabido. Es como que me ilumina… No puedo hablar. Me suma, es como mi compañero. Al final somos un equipo siempre y que te amo”.