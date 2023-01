Estas son las parejas que participan en ‘La isla de las tentaciones 6’

La isla de las tentaciones se despidió hace solo un par de semanas de la audiencia con los tensos debates finales, pero Telecinco ya está preparando una nueva temporada del reality. Todavía sin fecha de estreno ya conocemos a las parejas que participarán en La isla de las tentaciones 6.

Sheila, #TheBachelorette, seguirá buscando el amor #ParaTodaLaVida en Cuatro 💖. A partir del próximo miércoles, a las 22:50h pic.twitter.com/pCllGoUZBj — Mediaset España (@mediasetcom) January 11, 2023

La principal cadena de Mediaset ha movido ficha y ha decidido dejar libre la noche de los lunes, donde Para toda la vida estaba cosechando unas pobres audiencias, por lo que se espera que La isla de las tentaciones ocupe ese lugar. El programa que protagoniza por Sheila Martori se podrá ver en cuatro en los próximos días en busca de darle un final.

Lydia y Manuel

Esta pareja aterriza en La isla de las tentaciones 6 para poner a prueba su relación de dos años. Sus comienzos fueron complicados porque Manuel tenía novia cuando conoció a Lydia, por lo que no dudó en ponerle los cuernos antes de romper con la que era su pareja. Pese a todo, él asegura que a su actual pareja no le ha puesto nunca los cuernos.

Álex y Marina

Los madrileños buscan poner a prueba su relación y llegan con una gran mochila de inseguridades y celos, lo que puede hacer saltar por los aires todo durante el concurso. Ella confiesa: «Le cojo el móvil cuando está dormido y hago alguna ojeadilla».

«Lo que más me gusta de Álex es el sexo. Porque no discutimos en ese momento y es cuando mejor estoy», asegura la madrileña. En cambio, su chico tiene claro que sus «celos no son normales».

Alejandro y Laura

Esta pareja participante de La isla de las tentaciones 6 se conoció en el certamen de Míster España, momento en el que ella todavía tenía pareja, pero allí surgió la chispa. Pese a que ella no estaba sola, le sentó muy mal que Alejandro le ocultase que se besó con otra chica en ese certamen: «Lo pasé muy mal».

Adrián y Naomi

Llevan dos años de relación y están convecidos de salir mucho más fortalecidos de su paso por la isla, tanto que incluso ya piensan en boda y planes de futuro. «Queremos tener hijos y formar una familia» dice ella, mientras que Adrián le promete pedirle matrimonio: «Si salimos de aquí fortalecidos, pedrolo»

Aunque eran amigos, un sueño de Naomi cambió su relación de la noche a la mañana: «Una noche soñé que me liaba con él, dejamos a nuestras parejas y dimos el paso».

Elena y David

Son los Barbie y Ken de la edición, mote que se han puesto ellos mismo y que utilizan de forma habitual. Se conocieron por Instagram, por lo que él decidió que tenían que conocerse rápido para comprobar si Elena era tan guapa como parecía en las fotos. Una vez que se vieron en persona llegó el flechazo.