Sandra Barneda se sincera con Javi tras llevarse una decepción con el concursante

La pasada noche del jueves 29 de diciembre se emitió en Telecinco el primer debate final de La isla de las tentaciones. Algunas de las parejas han acudido al programa a comentar lo sucedido tras el reencuentro tres meses después de abandonar la isla. Como siempre, Sandra Barneda ha estado al frente del debate.

Tres parejas han acudido a plató y las otras tres restantes lo harán el domingo 1 de enero. Los primeros en sentarse cara a cara han sido Javi y Claudia. En su encuentro anterior en el programa apareció una Claudia rota tras afirmar que su exnovio le había puesto los cuernos hasta con varias chicas antes y después del programa. Él afirmaba que solo ha estado con chicas después de haber roto con ella.

Terelu está muy enfadada con Javi, tras haberlo defendido durante todo el programa y al enterarse de estas últimas noticias 🚨 #TentacionesDBTFinal

Como se puede ver ambos daban versiones totalmente opuestas y era la palabra del uno contra la del otro. Los comentarios no tardaron en hacerse llegar en redes sociales y entre los que más destacan se encuentran los que hablan del cambio radical de Javi en comparación con la actitud que mostró durante la emisión de La isla de las tentaciones.

Durante la convivencia y las hogueras se viven momentos de mucha emoción, por lo que es inevitable que Sandra Barneda acabe conectando con los concursantes. La presentadora tuvo una gran conexión y fue uno de los grandes apoyos del chico dentro del reality y fuente de numerosos consejos. Sin embargo, se ha mostrado sorprendida al no reconocer a Javi.

“A mí me pasa que ahora siento que desde que te vi en el reencuentro estás anestesiado. Antes te emocionabas, tú y yo hemos vivido cosas fuertes y parece ahora que no te afecte nada. Te veo emocionalmente anestesiado”, explicaba Sandra. Terelu Campos, que había sido fiel defensora suya en los Debates de las tentaciones, se ha mostrado en la misma línea. La colaboradora ha afirmado sentirse “ridícula”: “Yo me he partido la cara por ti y me he creído al Javi que lloraba por su novia en la villa”.