‘La isla de las tentaciones’: Claudia destapa la gran mentira de Javi

Telecinco emitió este jueves la primera entrega del último debate de La isla de las tentaciones. Y al igual que ocurrió en su reencuentro tres meses después, Claudia y Javi volvieron a convertirse en los protagonistas de la noche.

Los concursantes protagonizaron un tenso cara a cara, durante el cual, Claudia destapó la mentira más surrealista que Javi le había contado, tras confesar que le había engañado durante toda su relación. Y al parecer, no solo habría engañado, sino también a la organización del programa.

“Hasta hace una semana estaba en mi casa al mismo tiempo que estaba con una chica. He estado con una persona que no sé quien es”, comenzó diciendo Claudia. “Llevo dos años pensando que tiene una edad y resulta que tiene otra. Se ha sentado en mi casa, a soplar las velas con una edad que no es”.

“Pensaba que tenía 25, pero tiene 28 años. Dicho por él, públicamente con su nueva novia”, señaló Claudia. De esta forma, salía a la luz que Javi había engañado también a la dirección del programa, algo que el concursante en un principio negó rotundamente.

“Tengo que matizar una cosa, porque la gente se estará preguntando por qué el programa puso que Javi tenía 25 años: nosotros caímos en el error, es verdad que nos dijo que tenía esa edad y no lo comprobamos, al creerle, en el pasaporte. Es verdad que ahí, si lo ves, pone que tiene 28. Te tengo que preguntar por qué le dijiste al programa que tenías 25 años, cuando tenías 28″, le preguntó Sandra Barneda al concursante.

Javi intentó justificarse señalando que: “yo tengo cara de niño, pero en ese momento a lo mejor me equivocaría o algo”. “¿Te equivocas soplando unas velas? ¡Sinvergüenza! ¿Vas a decir que yo lo sabía? Menos mal que tengo las conversaciones donde lo reconoces. ¿Cómo te atreves?”, le dijo Claudia: “Me quité un par de años”, señaló, provocando risas en el plató.