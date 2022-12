Terelu Campos pone en su sitio a Javi tras engañar a la organización de ‘La isla de las tentaciones’

Durante el debate final de La isla de las tentaciones se vivieron momentos muy tensos que han hecho explotar a varios de los colaboradores contra Javi y Claudia. Tanto Claudia como Javi abandonaron juntos el programa, pero tras pasar seis meses Claudia descubrió varias infidelidades por parte de su pareja, además este mostró una cara totalmente distinta a la que nos había dejado ver. Una de las personas que más alucinó con esto fue Terelu Campos.

Javi se presentó al programa para demostrar que no era una persona tan dependiente y podía relacionarse con otras chicas. Pero lo que vimos en el programa fue todo lo contrario, un Javi llorando por las esquinas, sin tener ningún acercamiento con nadie e incluso saltándose las normas. La audiencia durante estos dos últimos debates ha podido descubrir como realmente es Javi, gracias a las acusaciones de Claudia quién se pasó todo el programa llorando llena de impotencia al ver que su novio no decía la verdad en ningún momento.

“Me he partido la cara por ti y me siento una ridícula, me hubiera gustado conocerte de verdad y lo peor de todo es que te miro y no sé quién eres ahora mismo”, le decía Terelu Campos ante el shock de todo lo vivido minutos antes. El momento fuerte de la noche llegó cuando descubrimos que Javi no tiene la edad que dice tener, Sandra Barneda aseguró que Javi dijo al programa que tenía 25 años, pero en su pasaporte pone 28: “No me daría ni cuenta, igual me quité un par de años”, comentaba mientras todo el plató se reía.

Todos menos Claudia que llevaba engañada un año y medio sin si quiera saber la verdadera edad de su pareja. “Te pido disculpas porque me ha arrastrado una persona que no conocía, pero pienso que uno no es tan bueno ni a otra tan mal. Llegasteis a la isla siendo una pareja no muy normal, era de alto voltaje”, concluía Terelu Campus dirigiéndose a Claudia.