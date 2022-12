‘La isla de las tentaciones’: una soltera confirma a Ana que Cristian le fue infiel antes del reality

La isla de las tentaciones ya ha entrado en su recta final. Este jueves, las chicas se enfrentaron a su última hoguera, en la que vivieron uno de los momentos más tensos de su paso por el reality, al reencontrarse con las solteras favoritas de sus parejas.

Uno de los reencuentros más tensos fue el cara a cara protagonizado por Ana y María de los Ángeles. La concursante no había tenido la oportunidad de conocer en persona a la tentadora favorita de su novio, Cristian, con quien le fue infiel al poco de comenzar su paso por el concurso.

«Ana, a ti y a mí nos diferencia que tú le das al motopico mientras que Cristian prefiere darle a esta Motomami», le dijo la tentadora nada más llegar a la hoguera, provocando un «¡Qué lástima!» de la concursante, a la que incluso le entró la risa.

Motomami llega a la hoguera para encontrarse con Motopico 💣 🚨 #LaIslaDeLasTentaciones12

«Lo único que has hecho allí es decir lo caliente que estás. Pregúntale a Cristian los valores que debe tener una mujer, porque tú no eres la indicada. Vienes aquí muy subidita, así que relájate, que eres el segundo plato», le dijo Ana.

Ana pudo hacerle tres preguntas, de esta forma se enteró de que Cristian no se había preocupado de ella tras la hoguera de confrontación que habían protagonizado. Además, María de los Ángeles dejó caer que Cristian le había sido infiel poco antes de que comenzase el programa.

«En la hoguera, Cristian me dijo que tú eras solo un calentón y que quería seguir fuera conmigo. Me parece rastrero que digas que me ha sido infiel. Yo realmente no lo sé. He visto tonterías que me han sentado mal, pero vive conmigo y nunca ha hecho nada fuera de lo normal», reaccionó Ana a estas palabras.