‘La isla de las tentaciones’: Javi a punto de abandonar tras ver las confesiones de Claudia y Álvaro

Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de La isla de las tentaciones. En ella, Sandra Barneda pidió a los chicos que decidieran quien era el elegido para ver y oír todo lo que ocurría en Villa Playa en directo durante 10 minutos. Javi fue el elegido por sus compañeros, sin embargo, esta decisión perjudicó su estabilidad emocional hasta el punto de plantearse el abandono.

Antes de ver lo que ocurría en Villa Playa, Javi confesó a Sandra Barneda que no solo estaba enamorado de Claudia, sino también de su relación: “Llevo un año y medio siendo el chico más feliz del mundo”, afirmó. “Si se me va aquí, una parte de mí se va porque nunca he querido a nadie como la quiero a ella”, añadió el concursante.

Durante el visionado, Javi pudo ver a Claudia hablando en la habitación con Álvaro. “No entiendo nada de lo que me está pasando. (…) En la vida me había fijado en otro chico teniendo novio. Siento que Javi está cada vez más lejos de mí y cada vez estoy más decepcionada”, reconoció la concursante.

Claudia siguió explicando que a pesar de que quería a Javi, ya no estaba tan segura de querer salir del programa con él. Tras escuchar estas palabras, Javi se hundió del todo: “Me voy, me voy de aquí. Esto me duele mucho más que un beso. Veo que pierdo a mi novia”, exclamó muy alterado.

En ese momento, Javi se derrumbó: “Me mata esto. Me quiero ir. Necesito verla, por favor. Sé que si tengo una conversación con ella, salgo de aquí con ella. Nunca la había visto así, como desilusionada conmigo”, dijo el concursante visiblemente afectado.

Sandra Barneda le pidió que aguantara y que le diese a su novia su espacio, pero Javi no estaba de acuerdo. “Si ese amor es tan bonito y maravilloso como lo has descrito, esto no lo rompe ‘La isla de las tentaciones”, señaló la presentadora.