‘La isla de las tentaciones’: Javi Redondo reconoce que es dependiente de Claudia

Telecinco emitió este lunes una nueva entrega del debate de La Isla de las Tentaciones. En esta ocasión, Javi Redondo fue uno de los protagonistas de la noche. El concursante tuvo la oportunidad de responder a algunas preguntas de los colaboradores y de justificar su actitud en la isla.

Su huida por la playa fue uno de los temas estrella de su entrevista. Una huida que confirmó la dependencia del concursante hacia Claudia, algo que ella siempre había asegurado que era uno de los grandes problemas de su relación.

Durante la entrevista en plató, Sandra Barneda sometió a Javi a un cuestionario, donde el concursante reconoció que la opinión pública le estaba afectando más de lo que pensaba y que se consideraba dependiente emocional de Claudia, sin embargo, no creía que eso fuese un problema.

Javi: «Pues sí, reconozco que soy dependiente emocional de Claudia. La quiero mucho y quizás no la quiero bien» 🚨 #TentacionesDBT9

🔴 https://t.co/qk4QGyMazD pic.twitter.com/GpnBaEQ9xx — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 21, 2022

«Es la primera persona de la que me he enamorado, igual yo no sé querer bien. Yo la puedo entender, pero es que yo soy así, lo siento, pero soy así. No lo hago por joderla a ella, yo fui el primero que le dije que me iba a relacionar pero no me salía. No he sido capaz y no me arrepiento», explicó el concursante en el debate.

Kiko Matamoros aprovechó para dar su punto de vista sobre la actitud de Javi, explicando que cree que se equivocó al ir a la isla. «Creo que hubiera sido más conveniente ir al psicólogo que a La isla de las tentaciones», señaló el colaborador.

No obstante, Kiko también valoró positivamente los sentimientos del concursante: «De todas las relaciones que he visto en esta edición, de todos los concursantes, tu actitud es la que está más cerca del amor. Has sido más honesto que nadie, te tendrías que sentir fuerte y orgulloso. Has estado a la altura de lo que se espera de un hombre que está enamorado».

Por otro lado, Javi reconoció que sufrió mucho en la isla y que se arrepiente de no haber disfrutado la experiencia: «Muchas veces pienso que fue mi culpa por no haber disfrutado de la experiencia. Al final mis compañeros dicen esto… pero yo quiero así, prefiero querer así que ponerle los cuernos a mi novia en una piscina», aseguró.