Es escandaloso: el pastizal que cobra una influencer por una sola publicidad

La tensión ha estallado. Hay un debate muy común sobre los influencers que todavía sigue generando polémica. Algunos han sido sinceros y han reconocido cuánto han ganado en las redes, pero otros prefieren ser prudentes y no dar demasiados detalles. No es el caso de la protagonista de esta noticia. Ha explicado cómo es su sueldo aportando demasiados datos.

La influencer que ha revolucionado todo

La joven que ha armado este revuelo es Aitana Soriano, una chica de 19 años que tiene 419.000 seguidores en Intagram y en TikTok más del doble: 880.000. Aitana ha desvelado en ‘La influencia del Show’, un podcast donde participan muchos rostros conocidos, cuánto gana en las redes sociales y sus palabras están generando mucha polémica.

Recordemos que otra influencer muy importante, Laura Escanes, exmujer de Risto Mejide, también se sinceró con este tema. En su caso no hubo tanta repercusión porque trató el asunto con mucha prudencia y dejó claro en todo momento que era una privilegiada. También explicó que sus ingresos no eran fijos y que por una publicación le podían pagar mucho dinero, pero que otras no le reportaban beneficios. Laura salió bien parada de todo esto, pero Aitana Soriano no ha tenido la misma suerte.

Aitana Soriano desvela su sueldo en Instagram

Aitana tiene 19 años y acaba de empezar en las redes sociales, por eso todavía no controla los tiempos. El entrevistador de ‘La influencia del Show’ le ha hecho una pregunta. Quería saber cuánto es lo máximo que había cobrado por una publicación en Instagram. Antes de contestar, la influencer ha mirado a su acompañante buscando aprobación. Ha pensado que tenía el permiso de su entorno, entonces ha sido sincera y ha contestado: “35.000 euros”.

Las redes se han plagado de comentarios atacándola. Muchos piensan que ha inflado la cifra para ganar caché ante ciertas marcas y otros consideran injusto que cobre tanto, independientemente de que haya podio exagerar. “Y mi madre partiéndose la espalda para llegar a fin de mes, madre mía”, ha escrito un usuario. La situación ha llegado hasta tal punto que los responsables de ‘La influencia del Show’ han emitido un comunicado para aclarar las palabras de Aitana.

El comunicado oficial

El programa en el que ha participado la influencer se ha posicionado a su favor y ha emitido un comunicado para dar explicaciones. El objetivo era matizar “el contenido sobre lo que Aitana Soriano gana en una campaña publicitaria, que ha sido malinterpretado en las redes y medios”. Gracias a este detalle los detractores de la joven han rebajado las críticas.

“Tiene unos cachés en línea con el mercado dados su alcance, la calidad de sus contenidos y la influencia sobre su público”, dicen en su defensa. “En ningún caso esto implica cobrar 35.000 euros por una publicación, sino por una campaña publicitaria anual que supone un número elevado de activaciones y compromisos”. Estas palabras han calmado la polémica. Queda claro que Aitana no gana 35.000 por cada foto que publica, es un contrato más extenso y complejo de lo que explicó en un primer momento.