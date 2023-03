La presentadora de televisión que trabajó con Pepe Navarro y que acabó ingresada en un psiquiátrico

Aunque las últimas noticias sobre su trifulca con Ivonne Reyes le ha puesto en el punto de mira, Pepe Navarro es uno de los presentadores más famosos y con más prestigio de televisión. Junto a él han tenido la suerte de trabajar millones de personas que hoy en día, también cuentan con un largo recorrido televisivo.

Sin embargo. hay una profesional que ha tenido que ser ingresada forzosamente en un psiquiátrico. ¿De quién hablamos?

La famosa que ha tenido que ser ingresada en un psiquiátrico

Estamos hablando de la modelo Eugenia Santana, quien presentó con Pepe la segunda temporada da de ‘El gran juego de la oca’. En 2014 brilló en este conocido programa y años después tomó la decisión más dura de su vida: ingresar en un psiquiátrico.

Eugenia ha contado el infierno que ha atravesado. Lo primero que ha hecho ha sido pedir perdón a su familia. Asegura que no pensaba destapar un suceso tan privado, pero algunos medios han dado la noticia y considera oportuno dar su versión de los hechos. Ha puesto las cartas encima de la mesa y no se ha dejado nada por contar. Reconoce que ha tenido muchos problemas, pero sabe que ya los está dejando atrás. Por suerte supo pedir ayuda a tiempo.

Eugenia Santana y su relación laboral con Pepe Navarro

La relación laboral de Eugenia Santana con Pepe Navarro fue buena, no tuvieron ningún problema. Recordemos que en la primera temporada de ‘El gran juego de la oca’ Pepe conoció a Ivonne Reyes, iniciaron un breve romance y en la actualidad está enfrentados. Pero con Eugenia no pasó nada de eso. Los conflictos de la presentadora fueron otros. Se separó de su marido y su madre enfermó. Fueron dos sucesos que no supo gestionar y acabó ingresada. Alguien filtró la noticia y cree que lo mejor es aclarar las dudas para que no haya rumores sin fundamento.

Eugenia lleva mucho tiempo apartada del foco mediático y reconoce que no tiene ánimos para nada, solamente para vivir. Tiene claro que desea salir adelante. “No tenía la intención de contar esto, pero ha salido esta noticia. Reconozco que no estoy bien, no estoy en mi mejor momento, quizás sea el peor momento. Pero tengo algo claro: que tengo ganas de vivir”, comentó durante su entrevista en ‘Viernes Deluxe’. En el programa explicó que desde que se retiró de los platós vive en Gran Canaria.

Los serios problemas de la presentadora

Eugenia Santana estuvo casada con José Farías. Separarse fue un golpe duro para ella porque estaba realmente enamorada. Según cuenta, con el paso del tiempo se dio cuenta de que todo era mentira. “Fue bastante desagradable, dramática, con violencia de género y orden de alejamiento”, relata. “No me esperaba esa separación. Confías en una persona, estás con ella 22 años y te das cuenta de que has estado con una persona que no has conocido porque no era el hombre que yo esperaba”. Por si todo esto fuera poco tiene otro problema: padece una enfermedad, la misma que tuvo su madre.

Asegura que teme por su hijo

La presentadora contó en ‘Viernes Deluxe’ que ha heredado una enfermedad cerebrovascular de su madre y que está muy asustada. Sobre todo teme que su hijo pueda sufrir las consecuencias. “Es duro saber que vas a terminar como has visto a tu mamá, que la has visto irse poco a poco. Tengo miedo, sobre todo por mi hijo. Necesito estar bien por mi hijo, que es dependiente”. Es decir, la excompañera de Pepe Navarro tiene unas circunstancias muy complicadas. Ha tocado fondo, pero ha sabido resurgir.