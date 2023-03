Fue este viernes cuando Eugenia Santana (49), quien fuera ganadora del certamen de belleza Miss España en el año 1992, saltó de nuevo a las primeras filas de la crónica social tras conocerse que había sido trasladada a un centro psiquiátrico contra su voluntad, después de que la policía se personara en su domicilio en La Isleta, en Gran Canaria.

Según publicó Atlántico Hoy, varios agentes acudieron a la vivienda tras recibir la llamada de una hermana de Eugenia en la que aseguraba que ésta se encontraba en un estado anormal de alteración. Algo que ella misma quiso explicar apenas unas horas después de que viera la luz la noticia en Viernes Deluxe. «Quiero pedir perdón a mi familia por hacerle sufrir», comenzaba diciendo. «No tenía la intención de contar esto, pero ha salido esta noticia (…) Reconozco que no estoy bien, no estoy en mi mejor momento. Quizás sea el peor momento, incluso, pero tengo algo claro, que tengo ganas de vivir», explicó.

«Me hicieron bajar en pijama y nunca me dejaron subir más. Me llevaron a un hospital, a un apartado muy especial en el que ingresan a la gente que intenta quitarse la vida. Yo no he tenido la intención de quitarme la vida. Era un psiquiátrico, va a ser difícil de superarlo. Estar en un sitio donde ves la realidad. Yo no quería quitarme la vida en ese momento. Ese día estaba tan tranquila comiendo en mi casa con una amiga. Estuve cinco horas allí. Me vio un médico. Yo en ese momento no estaba tan mal. La crisis de ansiedad me vino cuando yo me vi ahí dentro», añadió.

En este sentido, Eugenia desveló que su separación de José Farías, ex marido de Esther Arroyo (54), con el que se casó en 2008 y tuvo un hijo; fue un punto de inflexión en su vida. «Tuve una separación desagradable con violencia de género. Ahí empieza todo. No esperaba todo aquello. A partir de ahí te das cuenta que llevas 22 años con una persona, pero no la conocías. No era el hombre que yo esperaba. Se transformó quizás, o nos transformamos».

La modelo, preguntada expresamente por ello, explicó además que durante muchos años ha estado dedicada única y exclusivamente al cuidado de su madre y del pequeño. «Yo me cargué demasiado la mochila y ya no pudo caminar más (…) Hasta que mis hermanos me sentaron y me dijeron que iba a enfermar. Se me olvida comer, se me olvida bañarme, no tengo ganas de salir y empiezo a encerrarme. Mi vida era mi madre y mi hijo», contó, visiblemente emocionada para explicar después que en ese momento, comenzó a presentar conductas raras y a meter gente extraña en casa. «Eran personas inadecuadas que se aprovechaban de que estaba vulnerable. Empiezo a regarles todo y a prestar dinero».

Fue entonces cuando le diagnosticaron bipolaridad, un trastorno del estado del ánimo crónico y recurrente que se manifiesta principalmente por episodios alternantes de sintomatología depresiva y periodos de exaltación del humor e incremento de la vitalidad. «Cuando escuché esa palabra dije: ¡Ay Dios mío! Se mezcla un estado depresivo máximo y unos estados de euforia. Pasaba de estar tirada en la cama a querer comerme el mundo. No me importaba nada. Es cierto que en algunos momentos de mi vida dije: ¿Me va a tocar algo más? Qué dura es la vida que me ha tocado. Algunos de mis hermanos tenían que venir a ducharme».