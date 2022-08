Esther Arroyo se reencuentra con su hijo tres años después

Buenas noticias para Esther Arroyo. La modelo se ha reencontrado con su hijo, al que no veía desde hacía tres años. Así lo ha confirmado ella misma a sus seguidores en las redes sociales, donde ha compartido varias imágenes de cómo ha sido esta feliz reunión, después de tanto tiempo sin estar juntos.

Fue en el año 2019 cuando la modelo desveló que su hijo mayor se marchaba de España para comenzar una aventura lejos de casa, en Australia. Esther comentó a sus seguidores que Frank estaba emocionado con este cambio, aunque esto supusiera separarse de sus seres queridos durante un tiempo: “Se me va muy lejos, estoy emocionada por su aventura, pero no puedo evitar egoístamente sentir una pena tremenda. Mi niño del alma. Especial de los pies a la cabeza”, escribió la modelo en su perfil.

Ha sido ahora, después de dos años de pandemia, cuando el hijo de la andaluza ha tomado la decisión de volver y además, por sorpresa, ya que no lo había anunciado a su familia. “Mi niño ha vuelto de sorpresa. No me lo puedo creer después de tres años sin verlo. Ha vuelto. Estamos como locos de contentos”, ha escrito la modelo.

Francisco José -Frank-, no solo ha conseguido sorprender a su familia, sino también reunirla de nuevo. De hecho, están aprovechando estos días para pasar tiempo juntos. Han trascendido algunos detalles de esta reunión, en la que la familia ha disfrutado de cosas tan sencillas, pero tan importantes, como almuerzos y cenas junta, de las que han compartido detalles en sus redes sociales, especialmente Esther Arroyo. La andaluza está más que encantada con este reencuentro, no solo por reunirse con su hijo, sino porque supone estar toda la familia de nuevo junta.

“Mis niños, dos almas preciosas. Se adoran y se quieren y son amigos aún con la diferencia de edad de trece años. Esto es puro amor. Yo con vuestro permiso me desmayo de emoción y perdón si os invado de mis tesoros más preciados”, ha escrito junto a una fotografía de sus dos hijos abrazados. Imágenes, todas ellas, que han generado mucha atención en la red y han sido numerosas las personas que no han dudado en felicitar a Esther Arroyo por tener a su familia unida de nuevo. Entre ellas, la actriz Anabel Alonso, Bibiana Fernández o Carmen Lomana.

Sin duda, una noticia feliz para Esther Arroyo, que tiene por delante una etapa de máxima alegría junto a su familia. Por ahora no se han conocido los próximos planes de Francisco José y si va a optar por quedarse en España o iniciar una nueva aventura lejos. Ahora solo es momento de disfrutar del tiempo que puedan estar todos juntos y celebrar la vida.