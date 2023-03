Durante años Ivonne Reyes ha luchado por demostrar que su hijo fue fruto de la relación que mantuvo con el popular presentador Pepe Navarro. Una paternidad nunca reconocida por Navarro, y que les llevó a los tribunales, otorgando en un primer momento, que el presentador si que sería padre del hijo de Reyes, pero por otro lado es ahora cuando un programa de televisión ha destapado que el padre biológico del hijo de Ivonne Reyes podría saberse muy pronto, dando además pistas sobre su identidad.

El padre del hijo de Ivonne Reyes podría darse a conocer

Ha sido el espacio de Telecinco, ‘Socialité’ el que ha revelado que la actriz y presentadora venezolana, Ivonne Reyes, habría recibido 6.000 euros mensuales durante tres años de parte de un millonario empresario. en concreto, desde el año 1999 cuando nació Alejandro, el hijo de Reyes, y hasta 2002 año en el que este empresario falleció.

Sin embargo, Reyes siempre ha estado tranquila y más porque en su día la justicia le dio la razón. Sin embargo, Pepe Navarro intenta reabrir el caso alegando que tiene pruebas genéticas para demostrar que Alejandro no es su hija, mientras que la abogada de la venezolana, Sonia Gea, rompió su silencio en ‘El programa de Ana Rosa’ aclarando que Navarro no tiene nada que hacer legalmente ya que no hay pruebas que demuestren que Alejandro no es su hijo.

“Si el veredicto es definitivo, no entendemos por qué sigue pensando en el caso. No importa lo que diga Pepe Navarro, no se puede volver a juzgar”, argumentó el abogado de Ivonne.

La abogada ha negado además que su clienta fuera en 2017 a un laboratorio de ADN con una muestra de Navarro y que el resultado fuera negativo. De hecho, ha recalcado que Ivonne no tiene «dudas sobre la paternidad» y también que en el caso de hacer una prueba de ADN no acudiría al laboratorio que sugiere Pepe Navarro.

Además, afirmó rotundamente que «no hay prueba que demuestre que Alejandro no es hijo de Pepe Navarro» e insistió en que es «un hecho juzgado y no puede ser juzgado de nuevo».

Sonia Gea argumenta que el motivo por el que Pepe accedió a hacerse las pruebas de paternidad hace unos meses es porque hubo «relaciones sexuales consentidas y desprotegidas que coinciden con la concepción y posterior nacimiento del joven». También señala que el presentador ya se ha negado a hacerse las pruebas de paternidad en cuatro ocasiones tras ser citado por los tribunales.

¿Es Pepe Navarro el padre biológico de Alejandro Reyes?

Sobre las declaraciones que durante años han hecho Navarro y su abogada, Reyes no descarta emprender acciones legales. «Estamos estudiando el tema y ella será quien tome la decisión en el tiempo justo» , ha explicado su abogada.

“Aquí lo único cierto es que Pepe Navarro es el padre de Alejandro y lo demás son conjeturas y chismes”, dijo, y agregó que el presentador le debe dinero a Ivonne por no pagar la pensión alimenticia, a la que su hijo renunció voluntariamente cuando alcanzó los 21 años y que ascendería a unos 28.400 euros.