Eugenia Santana, de 49 años, vuelve a estar de actualidad pese a estar alejada del foco mediático. La modelo canaria, conocida por ser la ganadora del certamen de belleza Miss España en el año 1992, ha sido presuntamente trasladada a un hospital de Gran Canaria, isla en la que reside. Son pocos los detalles que han trascendido de este contratiempo de salud de la maniquí, pero sí se ha sabido que se encontraba en su domicilio, situado en el barrio de La Isleta.

Varios agentes de la Policía Nacional se personaron en el citado enclave. Estos hechos tuvieron lugar el pasado martes, 14 de marzo, y fueron los propios funcionarios quienes tomaron la decisión de llamar a los servicios sanitarios tras ver el estado en el que se encontraba Santana, quien no se opuso para ir al centro médico para valorar así su estado de salud.

Todo apunta a que Eugenia no se habría tomado la medicación que tenía prescrita para un problema de salud que padece. Información que ha trascendido por el Atlántico Hoy. Por ahora, se desconoce en qué punto se encuentra la modelo y si ha mejorado su estado de salud.

En 2011 se conoció pese a estar alejada del foco público que había permanecido ingresada durante dos semanas a causa de una grave infección de riñón en el Hospital de La Paz, en Madrid.

Sus últimas entrevistas

Una de sus últimas apariciones públicas tuvo lugar en 2017, cuando Eugenia Santana denunció en Sálvame el acoso que habría sufrido en el ámbito profesional, concretamente por parte de un fotógrafo. «Estaba en la habitación, me tocó para enseñarme el tipo de foto que quería. Fue cuando intentó aprovecharse. Te hablo de romperme la camisa. Me tiró sobre la cama. Empecé a llorar y me entró un ataque de nervios. Me he desvinculado de este mundo por este tipo de cosas», declaró, asegurando que ella se había desvinculado del mundo de la moda y de la televisión por esa razón.

En la actualidad, vive en Gran Canaria y está centrada en su vida familiar. En 2008 se casó con el venezolano José Faría y en 2016 fueron padres de su hijo Otto.

Terreno laboral

En cuanto al terreno profesional, cabe recordar que, su último trabajo en televisión fue en la serie Tres hijos para mí solo, de Antena 3, emitida en 1995. Sin embargo, fue cancelada por los pocos datos de audiencia. Su gran momento tuvo lugar gracias a dos conocidos y míticos espacios televisivos: El trampolín y El gran juego de la oca.

Ahora queda esperar para ver si trascienden o no más detalles de su evolución de salud de Eugenia Santana pese a la discreción por la que ha ido apostando en los últimos tiempos.