Mar Saura: así es la nueva vida de la reina de la televisión en los años 90

Mar Saura es el perfecto ejemplo de que se puede tener una silueta de ’10’ pasados los 40. Sus hábitos de vida saludables y su innegociable entrenamiento diario hacen que presuma de un físico muy tonificado y un abdomen plano. Este pacto con el tiempo hacen de ella toda una mamá fitness, pero no hay que olvidar que no hace demasiado triunfó siendo toda una reina de la televisión.

Su andadura empezó en el siempre competido mundo de la fama. Fue Miss Barcelona 1992, clasificando en Miss España 1993 como 1ª dama de honor de la ganadora Eugenia Santana. Sus primeros pasos fueron haciendo campañas publicitarias, algo que le sirvió para conocer mundo y viajar por ciudades tan llamativas como Tokio, Milán o Nueva York, llegando a residir en algunas de ellas.

A finales de la década de los 90 dio el salto a la pequeña pantalla de la mano de Lina Morgan. Poco a poco fue creciendo profesionalmente hasta que Antena 3 la hizo conductora de un espacio, Mírame, en sustitución de Silvia Jato. Después tendría el lujo de trabajar con otros grandes de la comunicación en televisión como Pedro Piqueras o Bertín Osborne. Junto a José Luis Moreno debutaría como actriz en Escenas de matrimonio. También ha tenido el lujo de aparecer en capítulos esporádicos de La que se avecina o Los misterios de Laura. Si bien su currículo es amplio, hace tiempo que su faceta televisiva se ha apagado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mar Saura (@marsaura)

Mar Saura ha sabido reinventarse y lo hizo creando una marca propia de cosmética llamada Ocean by Mar Saura. Su proyecto más personal nace «con el primordial objetivo de proporcionar un cuidado de la piel integral, aportando los resultados más efectivos y seguros para tu bienestar; Ocean by Mar Saura apuesta por el desarrollo de un programa de belleza; innovadoras y eficaces fórmulas cosméticas, preparadas con los mejores componentes, y siempre, con un estricto respeto al medio ambiente y a los recursos del planeta», según se apunta en su web oficial. Además, «los protocolos Ocean by Mar Saura incluyen masajes faciales remodelantes y recuperadores que iremos explicando en las lecciones de cosmética preparadas para esta línea». Su abanico de precios del catálogo va de los 16 a los 67 euros.

En lo sentimental, Mar Saura comparte su vida con el abogado y presidente de la Real Federación Española de Hípica, Javier Revuelta, desde que se conocieron a principios de los 2.000. Se comprometieron como marido y mujer el 15 de abril de 2005. Ese día, la modelo, presentadora y actriz estaba embarazada de su primera hija, Claudia, que nacería el 23 de julio. Ocho año después, en 2013, Mar y su marido concebían a su segundo hijo, Javier, que venía al mundo en octubre de 2013.

La maternidad cambió por completo la vida de Mar Saura. Sus dos hijos son su pasión y combina su papel como madre con el de empresaria de su marca y con el de imagen de marcas.