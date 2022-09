La especial visita de Bertín Osborne tras recibir un premio en Madrid

Bertín Osborne ha retomado su actividad tras las vacaciones y ha viajado a Madrid, donde ha recogido el Premio Internacional de Periodismo en la categoría de periodista innovador. El andaluz se ha mostrado muy contento con este reconocimiento y no ha dudado en atender a los medios que le han preguntado por este galardón. Haciendo gala de su sentido del humor, el artista ha dicho que se siente sobrevalorado, porque él no es periodista, pero que está muy agradecido por este premio: «Me siento sobrevalorado, una barbaridad. Yo no soy periodista, pero lo agradezco de corazón», ha comentado. «Yo hago un programa de televisión. Probablemente funciona porque no soy periodista y por eso me cuentan más cosas», ha recalcado el cantante, que asegura que el formato que hace no es innovador, sino que es algo que ya han hecho otros comunicadores antes de él, como es el caso de José María Íñigo. «Yo soy más cómodo y me siento en un sofá en vez de en una mesa», ha dicho.

En estos momentos, Bertín Osborne está muy volcado en varios proyectos, lo que apenas le deja tiempo libre: «Estoy un poco cansado», ha dicho. Aunque consigue llegar a todo gracias a que lleva una estilo de vida sano, hace mucho deporte y se cuida: «He perdido diez kilos», ha confesado. Para lo que no tiene tiempo es para el amor, pero sí para ver a su familia. Además, al margen de que a nivel profesional está muy ocupado, hace no mucho se ha convertido de nuevo en abuelo, tras el nacimiento de la primera hija de su hija Claudia, Micaela.

A pesar de que está separado de Fabiola Martínez, mantiene una relación muy estrecha con ella: «Me voy ahora a verla, a echar la tarde con ellos, a jugar al Monopoly», ha comentado. El cantante no contempla volver a enamorarse, mientras que la venezolana reciente ha dicho que no le cierra la puerta al amor, sin entrar en más detalles: «No me da tiempo ni tengo ganas», ha asegurado Bertín Osborne, que descarta de manera tajante que en sus planes haya hueco para una nueva relación a corto o a medio plazo, «si es que alguna vez llega algo», ha sentenciado.

Ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida el encargado de presidir la ceremonia de entrega de estos galardones. Una cita en la que el edil y el empresario han vuelto a demostrar la buena sintonía que existe entre ellos y no han dejado de demostrar su magnífico sentido del humor.

Además de Bertín Osborne, el actor Antonio Banderas fue otro de los premiados, aunque no pudo estar presente en la ceremonia de entrega. Asimismo, el veterano periodista Pedro Piqueras también recibió un reconocimiento y se mostró encantado con el galardón, a la vez que comentó que en estos momentos tiene mucho trabajo.