Antonio Banderas ya le ha dado 62 vueltas al sol. El malagueño sopló las velas de una gigante tarta en una fiesta organizada en la azotea de un edificio, presumiblemente de Marbella, donde se encuentra pasando el verano en compañía de Nicole Kimpel. La neerlandesa fue la perfecta anfitriona de una reunión con amigos en la que no faltaron las sorpresas para su chico y en la que no escatimó en atenciones al hombre que la enamoró hace ya ocho años.

Ha sido la propia novia de Banderas la que ha dado todos los detalles del interior de la celebración a través de unas stories colgadas en Instagram. Los empleados de la fiesta trajeron una espectacular tarta realizada a modo de cinta de película antigua, con dos chocolates, el numero de años que alcanzaba y la inscripción «Feliz cumpleaños, Antonio». El actor español sopló las velas como manda la tradición para después mostrar su emoción y cierto rubor por esta increíble sorpresa con una ligera sonrisa y gestos de aprobación.

La pareja ha demostrado una vez más estar tremendamente unida. Hace unos meses la veíamos pasar juntos su octavo aniversario. Fue en 2014 cuando se produjo el hechizo entre ambos, en un Festival de Cannes. Por aquel entonces, Antonio Banderas se encontraba en trámites de separación de la madre de su hija Stella del Carmen, Melanie Griffith. Poco a poco fueron construyendo una bonita historia de amor. Él le ha enseñado a ella el idioma y algunos de los rincones más bellos de la geografía española, por supuesto sin olvidar su queridísima Málaga natal. Precisamente, los veranos en Marbella son casi un clásico para ellos.

Pues sí, ya le he dado 62 vueltas al sol. Agradecido a la vida por traerme hasta aquí. Desde aquel niño hasta ahora, un pedazo de viaje.

Yes, I’m already 62. Grateful to life for bringing me here. From that boy so far, what a trip!

¡Gracias por vuestras felicitaciones! pic.twitter.com/UW41ZNUg1V

— Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2022