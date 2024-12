La drástica decisión de Matamoros que afecta a su ex pareja

Tenemos novedades sobre la familia Matamoros. Diego, conocido por su paso por ‘Supervivientes’, ha tomado una decisión que refleja el cierre de un capítulo importante en su vida: ha eliminado el tatuaje que se hizo en honor a su ex pareja, la cirujana y ex Miss España Carla Barber. Este gesto simboliza no solo el final definitivo de su relación, también es un acto de renovación personal que ha llamado la atención de sus seguidores. Pero, ¿por qué ha llegado hasta este punto? Es un paso curioso porque Carla sigue teniendo relación con algunos miembros de su antigua familia política.

Diego Matamoros es hijo del popular colaborador Kiko Matamoros y lleva mucho tiempo llamando la atención de la audiencia. Sin embargo, fue su participación en programas como ‘Supervivientes’ lo que le catapultó a la fama, mostrando una personalidad carismática y generando gran interés en su vida.

Aunque en los últimos años ha decidido alejarse de la televisión, Diego ha construido una sólida carrera como creador de contenido en redes sociales. Con una comunidad de seguidores muy potente, utiliza Internet para compartir aspectos de su vida, sus proyectos y sus reflexiones personales.

La vida amorosa de Diego Matamoros siempre ha sido tema de conversación. Su primer gran romance público fue con la modelo Estela Grande, con quien contrajo matrimonio en septiembre de 2019. La boda, celebrada en el exclusivo enclave de Prados Moros en El Escorial, fue un evento lleno de detalles únicos, incluyendo la presencia de mariachis que añadieron un toque mexicano a la ceremonia.

Sin embargo, el matrimonio tuvo un desenlace abrupto tras la participación de Estela en ‘Gran Hermano VIP’. Durante el reality, los espectadores notaron una conexión especial entre ella y Kiko Jiménez, lo que desató rumores y tensiones que finalmente llevaron a la separación de la pareja.

La aparición de Carla Barber

Poco tiempo después de divorciarse, Diego encontró consuelo en Carla Barber, una reconocida cirujana estética y también ex participante de ‘Supervivientes’. Su relación fue mediática. Estuvo marcada por viajes de lujo, cenas románticas y muestras constantes de cariño en redes sociales. Ambos se mostraban inseparables, pero, tras un año juntos, la relación llegó a su fin. Carla confirmó la ruptura explicando que, aunque mantenían una buena relación, ya no eran pareja.

Durante su etapa juntos, Diego y Carla decidieron inmortalizar su relación con un tatuaje compartido. Se trataba de un corazón azul que ambos se hicieron en la muñeca como símbolo de su amor. Este gesto romántico estuvo acompañado de palabras cargadas de significado que Diego compartió en su momento en redes sociales: «Y desde entonces soy porque eres tú. Y desde entonces eres, soy y somos. Y por amor seré, serás y seremos».

No obstante, el paso del tiempo y las circunstancias han llevado a Diego a borrar este recuerdo de su piel. A través de una publicación en sus historias de Instagram, mostró cómo un tatuador cubría el diseño original con un nuevo motivo. Aunque no ha revelado detalles sobre el significado del nuevo tatuaje, este acto simboliza un paso hacia adelante y el cierre definitivo de su relación con Carla.

Diego Matamoros se borra su tatuaje más especial

La decisión de Diego tiene un componente estético y emocional. Eliminar el tatuaje refleja un deseo de dejar atrás un capítulo de su vida que, aunque lleno de momentos felices, ya no forma parte de su presente. Este tipo de pasos son habituales entre quienes buscan sanar y avanzar tras el fin de una relación importante.

En sus redes sociales ha compartido reflexiones sobre la importancia de la superación personal y la necesidad de reinventarse constantemente. Este gesto puede interpretarse como una muestra más de su compromiso con su propio bienestar emocional y con construir un futuro libre de ataduras al pasado.

Actualmente está centrado en sus proyectos profesionales y su actividad en redes sociales. Aunque se ha mantenido alejado de la televisión, su presencia en el ámbito digital sigue creciendo. Además, ha demostrado ser un hombre resiliente, capaz de transformar experiencias difíciles en aprendizajes valiosos.

La eliminación del tatuaje en honor a Carla Barber puede parecer un gesto simple, pero para Diego es un paso significativo hacia la consolidación de una nueva etapa en su vida. Un recordatorio de que, aunque las relaciones terminan, siempre hay espacio para el crecimiento.

Kiko Matamoros no ha hecho ningún comentario al respecto, de hecho el tertuliano siempre tuvo relación con Carla. Esta última tampoco ha reaccionado. Ahora vive lejos del mundo del corazón. Es más, se ha convertido en una de las grandes empresarias estéticas de nuestro país.