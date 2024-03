Diego Matamoros tiene malas noticias: esta es la razón por la que no mejora de su enfermedad

Diego Matamoros saltó a la fama gracias a su mediático apellido. Poco a poco fue ganando peso en los programas de Telecinco e incluso llegó a ser concursante de ‘Supervivientes’. El problema es que empezó a llevarse mal con su padre. En un primer momento responsabilizó a Makoke y supo contener el conflicto, pero Kiko Matamoros le terminó parando los pies. Le pidió que dejara a un lado a su mujer. Recordemos que en aquella época el colaborador estaba muy enamorado de Makoke y no consentía que nadie hablase mal de ella. Diego recalcó que por culpa de la modelo su familia había sufrido mucho y esta acusación hizo que las relaciones paternofiliares saltasen por los aires.

Diego Matamoros contó con el apoyo de su hermana Laura, quien aseguró en varios programas de televisión que Makoke no era tan buena como quería dar a entender. A partir de ese instante se pusieron en circulación muchas teorías que poco a poco se fueron confirmando. En la actualidad Kiko disfruta de una conexión muy especial con Diego. Están muy unidos y se apoyan el uno en el otro. Fuentes cercanas a la familia insinúan que el único motivo por el que Kiko Matamoros se distanció de sus hijos está relacionado con Makoke, pero ella sigue defendiendo que intentó todo lo posible para que el tertuliano enterrase el hacha de guerra.

Diego es conocido por todo esto, pero ahora el público está hablando de él por un asunto distinto. Hace unos meses anunció que tenía una enfermedad llamada espondilolistesis. En concreto dijo: «Es un tema congénito degenerativo relacionado con hernias discales y la médula». Se ha puesto en manos de especialistas y ha tenido que pasar por quirófano en varias ocasiones, pero los médicos siguen sin encontrar una solución definitiva. El influncer no aguanta más y ha declarado: «Vivo una vida de mierda muchas veces».

Diego Matamoros

El hijo de Kiko Matamoros confía plenamente en su médico, el doctor David Abejón. A finales de diciembre volvió a pasar por quirófano, esta vez mediante una nueva técnica intradiscal con Resadisc. El problema es que este remedio no obtuvo los resultados esperados, así que Diego utilizó su cuenta de Instagram para publicar una frase que hizo saltar todas las alarmas: «Las cosas no van como yo querría». Desde entonces sus seguidores están muy pendientes de él y afortunadamente cuenta con el apoyo de toda su familia. Su hermana Laura está atenta a todo y no le ha soltado la mano en ningún momento.

El modelo aprovechó que el foco de atención estaba puesto en él para dedicarle unas palabras de agradecimiento al doctor David Abejón. «Es una eminencia en su campo, pero es más grande como persona. Para todos los que estáis pasando por algo parecido y que hablamos de vez en cuando siempre os lo recomiendo, es más, más de uno ya le conocéis y también habláis maravillas de él».

Diego no termina de recuperarse por un motivo muy sencillo: padece una enfermedad muy compleja cuyos efectos secundarios son desconocidos en muchos aspectos. «Muchas gracias, David», le dijo el hijo de Kiko Matamoros a su doctor. Insiste en que es fundamental rodearse de buenos profesionales en casos como estos, pues el estado de ánimo ocupa un papel importante.

El otro golpe que ha recibido Diego Matamoros

Dejando a un lado sus problemas de salud, Diego Matamoros está atravesando una situación sentimental muy compleja. Acaba de dar por finalizada su historia de amor con Marta Rimbau, la modelo que le robó el corazón hace unos años. Muchos pensaban que disfrutaban de un bonito romance, de hecho los rumores de crisis sonaron con fuerza en más de una ocasión, pero la realidad dista mucho de lo que vemos en Instagram. Es esta plataforma la que Diego ha utilizado para romper su silencio y explicar en qué punto se encuentra.

«Me encuentro ante la difícil tarea de compartir con vosotros un cambio significativo en mi vida personal. Después de mucha reflexión y consideración, he sido yo quien ha tomado la decisión de terminar mi relación con Marta. Aunque esta decisión marca el final de nuestro capítulo como pareja, quiero que sepáis que seguimos compartiendo nuestro hogar y nuestra vida con mucho cariño y respeto mutuo», les ha dicho a sus queridos seguidores.

«Nuestra historia, aunque ha tomado un nuevo rumbo, sigue siendo una de amor y respeto. Estoy agradecido por cada momento compartido y me siento optimista sobre el futuro que nos depara a ambos como individuos». Comprende que el público se haya quedado sin palabras, pero ha preferido ser sincero: «Soy consciente de que este cambio puede sorprender a muchos de vosotros. Sin embargo, creo firmemente en la importancia de la honestidad y la transparencia. Vuestra amistad, comprensión y palabras de ánimo han sido un pilar para mí y espero seguir contando con vuestro apoyo en esta nueva etapa de mi vida».