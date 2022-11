Siete looks perfectos para este otoño: by Marta Riumbau

Corría 2010 cuando, cámara en mano, Marta Riumbau subió su primer vídeo a Youtube. Nueve años después de abrir su canal, compartir experiencias y crear una comunidad de seguidores, la catalana se despidió de la plataforma de vídeos para centrar todo su contenido en Instagram. Desde entonces, no ha parado de crecer, convirtiéndose ya en una de las influencers más aclamadas del panorama nacional y una de las it girls del momento.

Desde sus inicios, su contenido ha estado enfocado mayoritariamente en la moda, creando looks y dando a conocer las tendencias del momento. Una esencia que ha vuelto a recuperar. A pesar de encontrarse en medio de una gran mudanza tras comprarse una casa en Madrid, Marta Riumbau no ha querido abandonar la tradición y ha creado siete looks con los que triunfar este otoño. Palabra de influencer.

Vida nueva, casa nueva y vestidor vacío. En colaboración con Mango, la nueva ilusión de Diego Matamoros ha escogido un look para cada día de la semana que ha compartido con sus seguidores. Fiel a su estilo, Marta se ha decantado por los tonos neutros y un toque de color. Empezando por el lunes, la elección ha sido un conjunto en azul klein de punto. Está compuesto por una falda evasé de 25,99€ y un jersey de 29,99€.

Tirando de looks monocolor, para el martes ha escogido un vestido blanco de punto trenzado de 59,99€. Un diseño recto con terminaciones de canalé perfecto para otoño e, incluso, invierno. Además, pertenece a la colección Committed, que son productos confeccionados con fibras y/o procesos de producción sostenible para reducir así el impacto ambiental. Un estilismo que también ha combinado con el cárdigan a juego.

Para el miércoles, ha escogido un look más office. Siguiendo una de las tendencias de esta temporada, Marta Riumbau se ha decantado por el traje chaqueta. Sin embargo, le ha dado un toque especial incluyendo el chaleco, que está disponible por 35,99€. Un estilismo en gris jaspeado que no puede ir más acorde con el tiempo del otoño. Las tres piezas están en todas las tallas en la web de Mango y en tienda física también.

Fiel a las prendas oversize, para el jueves, Marta se ha decantado por la raya diplomática con un dos piezas en color azul marino. Siguiendo el patrón del traje de chaqueta, para combatir la mitad de la semana, ha escogido un pantalón de pata ancha por 39,99 € y una americana a juego por 69,99 €. Ambas prendas de la colección Committed.

Para el viernes, la influencer catalana ha escogido un look más informal compuesto por un clásico: jeans con jersey y botas. Siguiendo la tendencia, ha elegido unos vaqueros de tiro recto hasta el tobillo, combinados con unos botines en color negro de efecto cuero y suela track. Además, para darle el toque de color, ha optado por un jersey jaspeado beige y un gorro para combatir las altas temperaturas. Pero no todo ha quedado ahí, pues para entrar en el invierno, Marta ha combinado el outfit con un abrigo de pelo blanco, un must have de cualquier vestidor que está disponible en Mango por 119,99 €.

Sábado de cena. Para la ocasión, el negro siempre es el aliado. Marta ha escogido un vestido estructurado con la espalda al aire y, como complemento que no puede faltar en tu armario, una prenda a medio camino entre la blazer y el abrigo. Sencillez y elegancia en el mismo look.

Y, para finalizar la semana, el domingo de sport. Un estilismo mucho más relajado, compuesto por unos jeans en color negro con bolsillos delanteros, camiseta de manga larga blanca, botas negras y la joya de la corona: una chaqueta con forro blanco. Una de las tendencias que llegan pisando fuerte este otoño.

Todo disponible en Mango, palabra de Marta Riumbau.