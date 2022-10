Mango tiene la americana tweed perfecta para ir a la oficina

La americana es la prenda estrella de los looks de entretiempo, y en su nueva colección para esta temporada Mango ha puesto a la venta una americana tweed que es ideal para ir a la oficina. En color verde y con su propia falda y pantalón a conjunto, es una americana muy elegante y que sienta fenomenal a mujeres de todas las tallas y con todos los tipos de cuerpos.

La americana tweed de Mango

Confeccionada en 80% poliéster, 19% viscosa y 1% elastano, es una americana de diseño estructurado y corte recto con cuello con solapa y manga larga abotonada. Con bolsillo de ribete en el pecho y bolsillos de solapa, tiene forro interior y cierre de botones dorados efecto carey en la parte delantera.

La falda a conjunto, también de tejido tweed y de color verde, es mini y de tiro alto. El pantalón a conjunto es de diseño recto y tiene bolsillos decorativos, con cierre de cremallera. Por lo tanto, puedes combinar la americana como más te guste para ir a la oficina: con falda o con pantalón.

Como calzado, nada mejor que unos zapatos o unos botines de tacón. Si buscas la máxima comodidad sin renunciar a la elegancia, también puedes elegir unos mocasines de diseño clásico o moderno. Claro que, más allá de la falda y el pantalón a conjunto, la americana ofrece muchas otras posibilidades a la hora de combinarla.

Si buscas un look arreglado pero no demasiado formal, puedes apostar por un pantalón vaquero estilo culotte y una camisa blanca de popelina. Para darle el broche de oro a un look redondo, nada mejor que unos botines de tacón ancho y plataforma. Estarás ideal tanto para ir a la oficina como para salir a comer o a cenar con las amigas.

El tweed es uno de los mejores tejidos para vestir en otoño ya que tiene una gran capacidad para aislar de la humedad y del frío. Aunque durante muchos años se ha relacionado con un modo de vestir tradicional, las marcas han sabido reinventarlo para que pase a formar parte de los armarios más actuales. Aunque no deja de ser un referente clásico, los códigos se han renovado.

La americana tweed de Mango antes valía 59,99 euros, y ahora está disponible por 39,99 euros en la tienda online gracias al 33% de descuento, desde la talla XXS hasta la XL.¡Ya hay algunas tallas que tienen lista de espera!