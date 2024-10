La ardiente confesión sexual de Carla Barber sobre su ex Álvaro Morata

Álvaro Morata acapara portadas y titulares desde hace varios meses tras su sonada separación de Alice Campello. Tras muchos años juntos y con cuatro hijos en común, el futbolista y la empresaria italiana separaron sus caminos en lo que se refiere al amor, aunque ambos viven en Milán, pues la influencer decidió mudarse allí para que los pequeños estén cerca de su padre. Ahora, el ariete vuelve a ser noticia, esta vez por unas inesperadas declaraciones de una de sus ex novias, concretamente Carla Barber.

La doctora ha acudido recientemente al podcast de Alex Boisset y Adrià Cruz, llamado B3TTER, y no se ha cortado un pelo a la hora de hablar de su ex pareja. De hecho, ha dejado una ariente confesión que está dando mucho de qué hablar en las últimas horas en las redes sociales. Durante la charla, el entrevistador le ha preguntado a quién mataría, con quién se casaría y con quién se acostaría de entre tres de sus ex, dándole los nombres de Diego Matamoros, Álvaro Morata y Carlos Rubí, su última relación conocida.

Inmediatamente y sin tener ninguna duda, Carla Barber ha respondido muy claro. «Mataría a Diego Matamoros, me casaría con Carlos Rubí y me acostaría con Álvaro Morata», ha comentado. Unas palabras que sorprenden en cierto modo teniendo en cuenta que su relación no acabó de la mejor manera. De hecho, ella misma ha confesado en varias ocasiones que no tienen ningún contacto y en su día dijo que no tiene buena relación con Morata porque «creo que nunca aceptó que yo le dejara».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de B3TTER PODCAST (@b3tterpodcast_)

Y es que hace bastantes años ambos mantuvieron una relación, en los inicios del delantero como futbolista. El romance no fue a más y acabaron separando sus caminos, tanto que no mantienen una buena relación a tenor de lo contado por Carla Barber hace unos años. Tras ser preguntada por ello, la famosa médico y modelo ha dando un zasca a Morata con una respuesta que es un claro ataque al jugador de la Juventus: «¿Relación con Morata? Lamentablemente no tengo ninguna. No por mí, más bien por él… Creo que nunca aceptó que yo le dejara».

No debió gustar un pelo a Morata esa respuesta de Carla Barber, con la que probablemente hace años que no hable. Aunque no reaccionó y probablemente no lo haga nunca en público, no se puede descartar que en privado le recrimine ese ataque, pues Morata es una persona bastante directa. Muy diferente fue la respuesta de otra ex del futbolista, María Pombo, cuestionada por su relación con Alice Campello, esposa de Morata y madre de sus hijos. Precisamente, la influencer ahora casada con Pablo Castellano fue su siguiente pareja después de que terminara su aventura con Carla Barber. Tras romper con María Pombo, Morata conoció a Alice Campello y acabó formando una familia con ella, pero hace unos meses ambos anunciaban su separación.