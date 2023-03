La DGT, sin piedad a partir marzo: multará a quien no tenga esto en el coche

La Dirección General de Tráfico (DGT) debe procurar que todos cuando estamos en carretera cumplimos las normas de circulación. Por ello jamás bajan la guardia y aunque a nadie le gusta que le pongan un multa, muchas veces esta en nuestra propia mano evitarlo, no sólo circulando de la manera correcta sino también teniendo en nuestro coche algo que resulta imprescindible y que verdaderamente puede marcar la diferencia entre que acabemos multados o no. Descubramos de qué se trata ya que si no llevas esto en el coche acabarás siendo multado por la DGT.

Lo que siempre debes llevar en tu coche para no ser multado

Las cifras de mortandad en las carreteras son todavía demasiado altas, a pesar de los esfuerzos de la DGT y de las medidas que se han implantado para reducirlas. De hecho el 2022 acabó con un 5% más de fallecidos (1.145 en total).

Como conductores debemos respetar las normas de circulación, pero también llevar en nuestro coche aquello que sirva para identificar a nuestro vehículo y a nosotros mismos.

De este modo, en caso de accidente o si la DGT nos para , podremos presentar los documentos que siempre se deben llevar en el coche y evitar la multa que pueden ponernos por no llevarlos.

Estos documentos son: el permiso de circulación y de conducir y la tarjeta de la ITV. Sin embargo en la actualidad, y de acuerdo a la nueva ley, el carnet de conducir puedes llevarlo cargado en el móvil usando la app miDGT.

Por otro lado, no olvides además llevar también la póliza de seguro y el recibo del pago, aunque esto es mejor que lo lleves por tu propia tranquilidad, dado que desde el 2008 ya no es algo que la DGT solicite al conductor o que sea motivo de multa en el caso de que no lo llevemos.

En cambio, si no llevamos los tres documentos señalados sí que pueden multarnos y el importe de la sanción puede llegar a los 200 euros.

Nuevas multas por cometer infracciones

Por otro lado, la reciente reforma de la ley de tráfico ha generado nuevas multas y el endurecimiento de algunas sanciones, pero se mantiene el baremo hasta ahora establecido. Es decir, las infracciones graves se castigan con multas de 200 euros, las muy graves con multas de 500 euros y las leves con multas de 100 euros.

Entre las graves estarían no llevar los documentos señalados como ya dijimos, así como llevar el permiso de conducir caducado, llevar un dispositivo que detecte los radares (aunque no esté encendido) o el uso del teléfono móvil en el caso de motoristas y ciclistas.

Las leves serían incumplir la obligación de estar «en condiciones» de conducir en todo momento o incumplir las normas de seguridad vial.

Las muy graves en cambio, afectan a arrojar a la vía objetos que pueden ser susceptibles de provocar un accidente o un incendio, no cumplir la norma de auxilio en las vías públicas o el uso de dispositivos de intercomunicación no autorizados cuando se hace el examen para obtener o recuperar el carné de conducir.