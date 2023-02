Multas de 100 euros aunque tu coche esté perfecto: la DGT no tiene piedad

La Inspección Técnica de Vehículos o ITV es una de esas experiencias que pone nervioso a todo aquel que tiene un vehículo por mucho que sepa que este se encuentra en perfecto estado. Un sistema que se requiere para garantizar la seguridad vial y que supone además un «dolor de cabeza menos» una vez la hemos superado. Sin embargo, hay algo que puede hacer que aunque tengamos el coche con la ITV pasada puede hacer que acabemos teniendo que pagar multas de 100 euros y ante lo que la DGT no tiene piedad.

Multa de 100 euros aunque tu coche esté perfecto

Una vez pasas la ITV y te otorgan la pegatina correspondiente es cuando respiras aliviado, porque por fin tienes tu coche en perfecto estado y puedes circular sin miedo a que te multen por no haber pasado esa revisión. Sin embargo, son muchas las personas que aunque tengan la ITV acaban pagando una multa de 100 euros.

Todo debido a un simple error que es mucho más común de lo que parece y que no es otro que el hecho de que se nos olvide poner la pegatina, por lo que si nos paran y nuestro coche no lleva la pegatina que justifica que ya hemos hecho la revisión de la ITV, la DGT no dudará en multarnos.

Dicha revisión siempre ha sido algo importante, pero con el paso de los años, la DGT ha hecho mucho hincapié en que todo aquel que tenga un vehículo se someta a esta inspección para de este modo, reducir al máximo los accidentes que se producen en carretera. De hecho, según la DGT, un buen número de los accidentes de tráfico tienen que ver con el mal estado de los vehículos.

De este modo cualquier fallo que tenga el coche, y no sólo técnico (por ejemplo con los frenos o las luces), sino también de ventanillas o de neumáticos, puede llevar a un accidente en carretera que se puede evitar, si pasamos la ITV y durante la revisión se confirma que está todo en perfecto estado. Y en caso contrario, se debe reparar el fallo y volver a presentarse para la revisión de la ITV.

No olvides colocar bien la pegatina de la ITV

Y una vez tengas la ansiada pegatina que se conoce como V-19, la debes colocar en cuanto salgas de la revisión para evitar tener que pagar esa multa de 100 euros y también, deberás fijarte en pegarla bien. Según establece el Reglamento General de Vehículo, la pegatina tiene que ir en la parte derecha de la luna delantera, ya que en el caso de no colocarla bien puedes acabar pagando entonces una multa de 80 euros.