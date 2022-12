La DGT va a dar de baja estos coches a partir de 2023: consulta si el tuyo está entre los afectados

El año 2023 llegará con novedades importantes en materia de movilidad. En base a la Ley de Cambio Climático, todos los municipios con más de 50.000 habitantes censados deberán disponer de su propia Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Será similar a la de Madrid y Barcelona, restringiendo o limitando la circulación y estacionamiento a los vehículos más contaminantes. En la gran mayoría de los casos, los vehículos con cualquiera de las cuatro etiquetas (B, C, Eco y 0) podrán acceder a las nuevas ZBE, pero los B y los C no podrán aparcar.

Además, en las Zonas de Estacionamiento Regulado (SER), los vehículos B deberán afrontar una pequeña penalización económica, algo que ya está en vigor en algunas ciudades.

Los vehículos a los que la DGT va a dar de baja

Pero esto no es lo único que va a cambiar en 2023. Y es que, desde hace un año existe una norma que permite a la Dirección General de Tráfico (DGT) dar de baja aquellos vehículos que lleven 10 años «sin dar señales de vida». Es decir, los que lleven al menos una década sin seguro y sin pasar la ITV.

El artículo 35 del nuevo Reglamento General establece lo siguiente: «Por existir la presunción de que el vehículo no existe o no circula al no haberse cumplido las exigencias en materia de inspección ITV obligatoria y de seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en los últimos diez años».

Además, existen otros supuestos en los que la DGT puede dar de baja definitiva en el Registro a los vehículos y, sin previo aviso, de los propietarios, que también aparecen recogidos en el artículo 35 del nuevo Reglamento General:

«Cuando cualquier Jefatura de Tráfico acuerde que el vehículo es un evidente peligro para sus ocupantes o para la circulación en general. Previamente deberá haber un informe del órgano competente en materia de Industria y que certifique que tiene desgaste o deterioros mecánicos».

«Cuando hayan sido abandonados por sus titulares previa comprobación de la Jefatura de Tráfico. Los vehículos serán retirados de las vías públicas por los agentes encargados de la vigilancia y regulación del tráfico».

La baja de oficio es una herramienta que permite a la DGT dar de baja a todos los vehículos que en la última década no hayan pasado la ITV y no hayan tenido seguro. Es importante señalar que puede hacerlo sin la autorización de los propietarios, ya que se trata de un proceso automático.