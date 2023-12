Al descubierto la parte más desconocida de Roberto Brasero: es un romántico

Roberto Brasero ha conseguido convertirse en uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla. El periodista de Antena 3 ha conseguido conectar con el gran público. Su forma de trabajar le ha convertido en un referente y es prácticamente imposible encontrar a alguien que tenga un mal recuerdo suyo. La audiencia le conoce como «el hombre del tiempo», pero detrás de esta definición hay mucho más. En las últimas horas ha dado una entrevista que deja al descubierto cuál es su faceta más personal y desconocida.

«Tengo un afán didáctico. He sido testigo y cómplice de la evolución de la información meteorológica, que se presta al uso de innovaciones tecnológicas, como la infografía o la realidad aumentada. Además, se ha abierto el abanico a otros temas relacionados con la meteorología y el pronóstico es más fiable, más útil», empieza diciendo. Lo más importante para él es la evolución y seguir aprendiendo de cada cambio que experimenta en su profesión.

El lado más desconocido de Roberto Brasero

A pesar de que lleva mucho tiempo trabajando en televisión, Roberto Brasero ha sabido guardar las distancias y hay muchos aspectos de su vida privada que todavía siguen siendo un secreto. Lleva 25 años casado y siempre evita hablar de su pareja, aunque ha hecho una excepción para desvelar un dato importante: es todo un romántico. «Lo soy y mucho, pero no llego a ser ñoño. El amor mueve la vida. Creo que es tan importante desarrollar el sentido del amor como el sentido del humor», ha declarado en el diario ‘ABC’.

El comunicador tiene cuatro hijos que le han cambiado la vida, a pesar de que en un primer momento pensaba que no iba a tener descendencia. «Antes no me imaginaba siendo padre, ahora me resulta imposible imaginarme sin mis hijos. Intento ser un padre que educa y juega. Es un equilibrio complicado, pero lo que he aprendido es que no hay nada más importante que estar con ellos, que sientan que estás presente», comenta al respecto.

Los hijos de Roberto Brasero

Roberto Brasero insiste en que invierte mucho tiempo y esfuerzo en educar a sus hijos, especialmente ahora que están en plena adolescencia. «Es una borrasca permanente. Nosotros ya hemos olvidado la nuestra, pero sería conveniente recordarla para enfrentarse a ella con tus hijos. Lo cierto es que hay que entender que es como una ola de calor, al final se pasa». Tiene mucha paciencia con ellos, aunque también sabe dónde están los límites y no permite que se crucen.

Roberto Brasero es todo un romántico

Roberto Brasero cuida al máximo su matrimonio y no da nada por hecho. Esa es la clave qué explica la buena salud de su relación. «Intento agradar a los demás, hacer felices a los otros no cuesta nada. Soy de estar ahí, de preocuparme, de llamar para saber cómo van las cosas. Aquí estamos para hacernos felices los unos a los otros», declara durante su última entrevista, una de las entrevistas más sinceras y personales que ha dado a lo largo de su trayectoria