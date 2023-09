Cuidado si tu gato no tiene chip, podrías pagar una multa de 50.000 euros

Las nuevas normas han generado mucho desconcierto, así que es necesario aclarar qué pasará dentro de un mes. A partir de esta fecha entrará en vigor la ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, más conocida como ley de Bienestar Animal. El objetivo es proteger a las mascotas y ya se han aprobado algunas medidas, como por ejemplo la obligación de tener un seguro médico contratado para gatos y perros. Eso no es todo. Lo más importante es que los gatos también deberán llevar microchip. De no ser así las multas pueden llegar a los 50.000 euros.

Hasta ahora era el dueño el que decidía si el gato llevaba o no microchip. Era una norma obligatoria solamente para los perros, pero ahora todo ha cambiado. Uno de los objetivos centrales es reducir el abandono animal. No obstante, varios veterinarios se han manifestado después de publicarse los detalles de la nueva ley y todos coinciden en que “no van a ser policías de nadie”. Supuestamente ellos no serán los que denuncien.

¿Cuánto cuesta poner el microchip a un gato?

Las autoridades perseguirán a los dueños de los gatos, a pesar de que muchos veterinarios hayan asegurado que no tienen pensado señalar a nadie. Pero, ¿cuánto cuesta seguir esta norma? Lo cierto es que no tiene un precio elevado y la multa que hay en juego es bastante cuantiosa. El microchip cuesta entre 30 y 55 euros, dependiendo de las normas del centro. Puede ponerse a partir de los tres meses, es del tamaño de un grano de arroz y está situado debajo del cuello.

El chip no sirve para localizar a la mascota. Es decir, si el gato se escapa el veterinario no le puede encontrar. Tiene otra funcionalidad: está pensado para que las mascotas que se hayan perdido puedan ser identificadas, es una especie de DNI. La Policía, la Guardia Civil y el Seprona tiene acceso a estos datos y la misión es extender esta costumbre que antes solo era obligatoria para los perros.

El precio de las indemnizaciones

A partir del próximo 29 de septiembre habrá que tener mucho cuidado y cumplir con todos los puntos de la ley de Bienestar Animal. Tanto los gatos como los perros deberán estar inscritos en el registro de mascotas correspondiente a cada comunidad autónoma. Esta medida sirve para que las autoridades comprueben que los animales están correctamente vacunados. De no ser así habrá multas que van desde los 10.000 euros hasta los 50.000.

El punto de vista de los veterinarios

El medio ‘Libertad Digital’ se ha puesto en contacto con varios veterinarios, quienes han asegurado que su objetivo no será denunciar a nadie. Eso sí, todos coinciden en que las nuevas normas son muy útiles porque en la actualidad apenas hay gatos con microchip.

“Existen estudios como el que realizaron conjuntamente la Fundación Affinity y el Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la Universidad Autónoma de Barcelona que indican que únicamente el 27,7% de los perros que llegan a centros de acogida están identificados con microchip. Mientras que en el caso de los gatos se reduce al 4,3% y esto implica que la mayoría de animales de compañía se encuentran fuera del control oficial”, comenta Manuel Fuentes.