La confesión de Carlos Alcaraz sobre su infancia: «Vivía sin grandes lujos, lo recuerdo como una etapa…»

Carlos Alcaraz ha alcanzado una dimensión histórica dentro del tenis mundial que parecía reservada a trayectorias mucho más largas. Su victoria en el Open de Australia, tras imponerse en la final a Novak Djokovic, confirma su dominio en las grandes citas y le permite completar un hito excepcional: convertirse en el tenista más joven de la historia en conquistar los cuatro torneos de Grand Slam.

Tras haber levantado ya los trofeos de Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, el murciano suma ahora el único grande que faltaba en su palmarés y consolida su nombre entre los grandes referentes del deporte contemporáneo.

Este nuevo logro refuerza una carrera que ha crecido a un ritmo vertiginoso y que ha situado a Alcaraz como una figura de proyección internacional, admirada tanto por su talento como por su madurez competitiva. Nacido en El Palmar, una pedanía de Murcia, el tenista ha sabido mantener un perfil discreto pese a la magnitud de sus éxitos, convirtiendo la naturalidad y el trabajo constante en algunas de sus señas de identidad más reconocibles.

La brillante carrera de Alcaraz

Más allá de los títulos y los récords, Carlos Alcaraz ha reconocido en diversas ocasiones que no imaginaba alcanzar tan pronto las metas que hoy forman parte de su realidad. En 2024, el deportista inauguró en la Cárcel Vieja de Murcia la exposición Los pies en la tierra, una muestra concebida como un recorrido detallado por su trayectoria deportiva y personal. Fue en ese contexto donde el tenista compartió algunas reflexiones poco habituales sobre su camino hasta la élite.

Durante el acto inaugural, Alcaraz pudo ver un vídeo con imágenes de su infancia, un momento que le llevó a expresar su sorpresa ante el recorrido realizado. «Este es un proyecto muy importante. Puedo ver la alegría de muchos jóvenes que se me acercan y quería aportar mi ayuda y eso para mí es especial», afirmó al inicio de la cita.

¿Cómo fue la infancia de Alcaraz?

El recuerdo de sus primeros años ocupa un lugar central en el discurso de Carlos Alcaraz cuando habla de sí mismo. En el marco de la exposición, el deportista se detuvo en describir una infancia feliz, alejada de grandes lujos, pero profundamente vinculada a su entorno más cercano. «Mi infancia la recuerdo como una etapa muy bonita. Sigo teniendo los amigos que hice y mi grupo era de la Sociedad Club de Campo de El Palmar», explicó, poniendo en valor la estabilidad emocional de aquellos años.

«Vivía feliz y en un entorno cariñoso, sin grandes lujos, pero hoy sé que las pequeñas cosas marcan la diferencia. No necesitaba más para ser feliz», añadió, subrayando una visión de la vida que, según él mismo ha reconocido, sigue influyendo en su forma de afrontar el éxito. Alcaraz insistió en esa idea al recordar que, pese a la magnitud de sus logros actuales, continúa sorprendiéndose de lo que ha conseguido. «Era un crío con sueños, como todos. Los perseguí y hoy estoy rodeado de los ídolos que tenía. No me creería lo que ya he conseguido», afirmó con sinceridad.

La influencia de Rafa Nadal

Entre esas figuras que marcaron su vocación, Rafa Nadal ocupa un lugar destacado. El propio Alcaraz quiso dejar constancia de ello en una publicación en su perfil de Instagram, donde compartió una imagen de su infancia junto al tenista mallorquín. En ese mensaje, el murciano resumía el impacto que tuvo Nadal en su desarrollo deportivo y personal.

«El niño que te veía por televisión y soñaba con llegar a ser tenista, al que tuvo el inmenso regalo de jugar a tu lado en Roland Garros representando a España en unos Juegos Olímpicos», escribió, antes de agradecerle su ejemplo. «Muchas gracias por ser ejemplo a todos los niveles, tu legado es irrepetible. Te he disfrutado muchísimo y te echaré mucho de menos cuando lo dejes después de la Davis, Rafa», expresaba Alcaraz.

Los mejores recuerdos de Alcaraz

La importancia del entorno familiar ha sido una constante en la vida de Carlos Alcaraz, un aspecto que también ha sido destacado por su hermano mayor, Álvaro. En una entrevista concedida hace años, relató algunos recuerdos de la infancia compartida que muestran una faceta más íntima y cotidiana del actual campeón.

«Recuerdo un día que mi abuela hizo palomitas de maíz y entre los dos se las lanzábamos a mi abuelo, mientras él estaba tranquilamente viendo la tele y nos escondíamos», contó con tono anecdótico. «Éramos unos críos, pero recuerdo que él acabó enfadándose. En ese sentido éramos un poco como Zipi y Zape y nos picábamos mucho», añadió, dibujando una escena familiar que contrasta con la imagen solemne del deportista de élite.

La victoria en el Open de Australia confirma que Carlos Alcaraz es uno de los grandes deportistas del momento y lo mejor es que no se ha olvidado de sus orígenes. Entre títulos históricos, recuerdos de infancia y un entorno familiar sólido, el murciano continúa construyendo una carrera excepcional con los pies firmemente anclados en la tierra que lo vio nacer.