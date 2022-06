Aunque no es lo ideal, pero habrá algunas circunstancias muy específicas en las que tal vez necesites dormir en el coche, ya sea porque no has conseguido un alojamiento donde quedarte, porque no tienes el dinero para pagarlo, o bien porque necesitas descansar un instante para seguir en la carretera, te contamos cómo dormir correctamente en el coche, según la DGT.

Sea cual fuere el caso, dormir en el coche no es una violación a las reglas de la DGT, siempre que respetes algunas indicaciones que nos dan para ello, las mismas que evitarán que seamos multados con hasta 200 euros, un detalle no menor si planeas pasar esa noche en tu vehículo y no quieres que tu bolsillo sufra.

La manera de dormir correctamente en el coche

Estas advertencias de la Dirección General de Tráfico tienen sentido también si has bebido alcohol, momento en el que pasar un rato durmiendo en el coche puede ser una solución parcial al problema, retomando el camino a casa ya recuperado, evitando así arriesgar tu vida y la de todos los demás.

¿Cómo se debe dormir en el coche para evitar multas?

Ya teniendo en claro que efectivamente podemos dormir en el coche si consideramos que ésta es la mejor opción, es importante primero dejar el vehículo aparcado en una zona habilitada, donde no se esté incumpliendo reglamentos… ni tampoco los incumpla con el amanecer. Dicho de otro modo, no aparques de noche en zonas prohibidas a partir de la mañana.

Por otro lado, debes disponer de toda la documentación del automóvil en regla, con la ITV en vigor y el seguro obligatorio, algo que suponemos que ya estás cumpliendo.

Es fundamental tener en cuenta que no puedes instalar elementos ajenos al coche, como tenderetes, toldos o incluso dispositivos para nivelar el vehículo; ni ninguna otra cosa que vaya en el exterior. Esto sólo es posible en los espacios reservados para ello, en campings y ambientes rurales, donde hay letreros que informan de ese permiso.

Si el coche “está correctamente estacionado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni la limitación temporal del mismo, si la hubiere, no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo, bastando con que la actividad que pueda desarrollarse en su interior no trascienda al exterior”, argumentan desde la DGT.

Como decíamos, estos consejos impedirán que seas multado con hasta 200 euros, sanción que puede irse hasta los 5.000 euros excepcionalmente, si además cometes el error de aparcar el coche en ambientes protegidos, como por ejemplo los parques nacionales, lo que se recoge en la Ley de Evaluación Ambiental.