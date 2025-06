Cobra 1.008 € de incapacidad permanente y se queja porque no llega a fin de mes: «Tengo mucho tiempo libre»

Joel García, o más conocido en redes como Vampiro Joven, es un creador de contenido que ha ganado notoriedad recientemente en plataformas como TikTok e Instagram por su estilo y su enfoque directo al hablar sobre salud mental, marginalidad y su propia experiencia vital.

Ahora bien, hace dos semanas este creador de contenido asistió a un pódcast en el que habló sobre la salud mental, ya que padece esquizofrenia paranoide y tiene reconocida una discapacidad del 66%. Desde los 21 años. Eso sí, hubo un momento que resaltó, cuando habló sobre las dificultades económicas que sufre y como con una «paguita de 1.008 euros» no le da para vivir. Joel confesó que, a pesar de esa cantidad, no le alcanza porque tiene «demasiado tiempo libre» y termina gastándoselo.

Tras estas declaraciones, Joel afirmó que ese dinero que le dan al año se lo suben «como unos 40 o 30 euros». Esto ha generado debates encendidos en redes, donde algunos lo acusan de falta de responsabilidad y otros lo defienden alegando que nadie debería juzgar el uso personal del dinero de una pensión.

«Cobro una paguita de 1.008 €uros al mes pero no me llega porque tengo mucho tiempo libre». pic.twitter.com/RRkYLVl2Ag — Hugo de Payns (@IgdePablo) May 29, 2025

Su incapacidad para trabajar

Él mismo definió durante su entrevista su situación como una especie de «jubilación anticipada», pero matizó lo siguiente: «Tienes todo el tiempo del mundo, pero no tienes recursos para vivir». Este contraste lo ha empujado a buscar alternativas de vida fuera del circuito laboral convencional. Joel también apuntó que lo que más odia «son los horarios».

Además, confesó que nunca ha tenido una trayectoria laboral estable y que, cuando lo ha intentado, no ha logrado rendir. No por falta de voluntad, sino porque, según explica, no encaja en estructuras que exigen obediencia, rutina y normalidad. «Siempre que he trabajado, no he durado. No sirvo para recibir órdenes», afirmó.

El debate en redes

Las opiniones de Joel han generado un debate en las redes sociales, ya que para algunos, su actividad en internet contradice su incapacidad, y para otros usuarios, sufre una enfermedad mental grave que no le impide comunicarse, pero sí sostener responsabilidades laborales, relaciones estables o rutinas exigentes.

Estos son algunos de los comentarios que hay en las redes:

