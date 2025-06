El pasado martes 3 de junio, los espectadores de El Hormiguero pudieron disfrutar de una nueva entrega presentada por Pablo Motos. De esta manera, el valenciano recibió en plató a Elle Macpherson, una de las supermodelos más reconocidas en todo el mundo. La australiana se encontraba en España por el 80 aniversario de la revista Elle, por el que recibirá un premio por su amplia y exitosa trayectoria en el mundo de la moda. De esta manera, durante su paso por El Hormiguero, Elle Macpherson no ha dudado un solo segundo en sincerarse sobre cómo fueron sus inicios en esta profesión. Además, dio un importantísimo consejo para que la gente luche por sus sueños, pero también desveló todos los detalles de su trabajo antes de ser una de las modelos más famosas en todo el mundo. Una charla de lo más completa con Pablo Motos, donde descubrimos detalles hasta ahora desconocidos de su vida personal y profesional.

«Quería estudiar Derecho, porque eso es lo que hacen las chicas inteligentes y sensatas. Desde luego que no se lanzan a irse a Estados Unidos para convertirse en modelo», aseguró Elle Macpherson en su paso por El Hormiguero. Lejos de que todo quede ahí, desveló cuál era, por aquel entonces, su principal objetivo a cumplir: «Quería ser económicamente independiente y viajar». De esta manera, no dudó en dar a conocer cómo le llegó la oportunidad que le cambió la vida: «Me llamó una agencia y me preguntaron si quería irme para allá», refiriéndose a Estados Unidos. Y añadió: «Sentí un salto en el corazón y decidí dar ese paso. Y aquí estoy, hablando con vosotros», comentó, visiblemente feliz. Por si fuera poco, la australiana sorprendió a los espectadores al confesar que, antes de convertirse en modelo, tuvo que desempeñar un trabajo que, desde luego, nada tenía que ver con las pasarelas.

Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de su etapa como farmacéutica: «Yo tendría 14 años. Estaba trabajando los jueves por la tarde y los sábados por la mañana. Era mi primer trabajo y ganaba 12 dólares a la semana», comentó Elle Macpherson. Pero las confesiones no cesaron, ya que Pablo Motos quiso saber cómo se sintió su invitada cuando no dudaron en rechazarla en una campaña por tener los ojos marrones.

«En esa época, la belleza en Estados Unidos era ser rubia con los ojos azules», comenzó diciendo la invitada de El Hormiguero. Acto seguido, fue más allá: «Yo no era la típica chica y me quería parecer al resto, hasta que me di cuenta de que lo que tenía que hacer era ser yo misma, porque eso es lo que me distinguía de las demás».

Tras esta importantísima reflexión, la australiana ha aprovechado su paso por el exitoso programa que se emite de lunes a jueves en Antena 3 para lanzar un mensaje. Unas palabras que han ido dedicadas a aquellas personas que están luchando por hacer realidad sus sueños: «Les recomiendo que sean ellos mismos, que eso es lo bonito».