La enfermedad de Elle Macpherson: qué tipo de cáncer tiene y por qué se opuso a la quimioterapia

El plató de El Hormiguero recibirá esta noche, del 3 de junio, a Elle Macpherson. La supermodelo y actriz australiana, de 61 años, alcanzó la fama internacional en los años 80 y 90, logrando ser imagen de grandes marcas publicitarias y de prestigiosas revistas. Una carrera profesional de infarto que ha crecido a pasos agigantados. De hecho, ha fundado su propia línea de productos de bienestar, un proyecto que ha sido muy bien recibido por el público y que la ha consolidado como una de las mujeres más influyentes del sector. Conocida mundialmente como «The Body», la modelo visita el programa de Antena 3, presentado por Pablo Motos, por primera vez. Un encuentro televisivo muy esperado que se convierte en un nuevo hito para el formato.

Asimismo, se espera que el presentador realice una entrevista donde aborde la carrera profesional de Elle Macpherson, desde sus orígenes hasta su actual etapa como empresaria. Todo ello sumado a su lado más personal. Pues, como es bien sabido por el público, la artista reveló hace un par de años que había sido diagnosticada con una terrible enfermedad. Una compleja etapa de su vida que relató en su novela, Elle. Pero, ¿qué tipo de enfermedad tenía? ¿cuál fue su decisión al respecto? Esto es lo que se sabe.

¿Qué enfermedad diagnosticaron a Elle Macpherson?

Tal y como ella misma ha contado públicamente, hace ocho años le diagnosticaron cáncer de mama. «Fue un shock, fue inesperado, fue confuso, fue desalentador en muchos sentidos y realmente me dio la oportunidad de profundizar en mi sentido interior para encontrar una solución que funcionara para mí», contó para la edición australiana de Women’s Weekly.

Pero, Elle Macpherson ha confesado que, tras reflexionarlo mucho y recibir la opinión de hasta 32 médicos y expertos, que le aconsejaron someterse a quimioterapia, ella rechazó el tratamiento. Una decisión que le generó una gran polémica, pues fueron muchos los que cuestionaron su decisión. Sin embargo, la modelo tuvo sus razones.

«Un enfoque intuitivo, holístico y guiado por el corazón», explica en el medio de comunicación. Asimismo, y lejos de sufrir los efectos de la quimioterapia, optó por retirarse del foco mediático y vivir en una casa cerca de una playa de Miami. Un lugar que le sirvió de aislamiento, para rezar, meditar y centrarse en su recuperación.

Por consiguiente, Elle Macpherson ha explicado que para tratar su cáncer se dejó guiar por su médico de cabecera, que es especializado en medicina integrativa, basada en una combinación de terapias y cambios en el estilo de vida. Una decisión con la que no contó con el apoyo de todos, pero que no dejó de lado por ello.

«Elegí un enfoque holístico. Decirle no a las soluciones médicas estándar fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero decirle no a mi propio sentido interior habría sido aún más difícil», cuenta en la entrevista. Respecto a su estado actual, el pasado 2024 indicó que se encontraba muy bien. Eso sí, su estado era de «remisión clínica».