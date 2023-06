Clara Chía, Piqué y la boda que llega: el bombazo que todos esperábamos

La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía parece estar atravesando su mejor momento. Desde que Shakira pusiera tierra de por medio y se marchara a Miami las cosas parecen estar más tranquilas en Barcelona, donde el ex futbolista disfruta de una nueva vida con su pareja. Esto ha dado muchísima tranquilidad también en la familia de Gerard Piqué, pues son muchos los que aseguran que Montserrat, madre del empresario, no ha descansado hasta que Clara Chía ha entrado en el clan.

Fuentes cercanas a la familia explican que Montserrat siempre ha tenido mala relación con Shakira, por eso estaba deseando que su hijo cambiase de vida. Los padres de Piqué han recibido a Clara con los brazos abiertos, prueba de ello es que la joven estará en una reunión familiar muy importante. Antes de desvelar más datos debemos tener en cuenta un aspecto importante.

La situación mediática de Clara Chía ha cambiado bastante en las últimas semanas. Incluso se han llegado a filtrar imágenes de la joven en un concierto atendiendo a sus fans. Cada vez hay más gente que quiere darle una oportunidad. Piqué habló de la importancia de la salud mental y dijo que no solamente tendría que tener importancia cuando sucede un mal desenlace. Piqué quiere proteger a su novia y la mejor forma de hacerlo es pidiendo ayuda a la justicia. Por eso ha denunciado al paparazzi Jordi Martín.

¡Se van de boda!

Clara Chía se ha presentado en los tribunales y ha prestado de declaración contra Jordi Martín. La pedido una orden de alejamiento porque dice que se siente demasiado presionada. Cuenta con el respaldo de su novio. Siempre lo ha hecho. La novedad, según publica un conocido medio, es que la familia Piqué le ha invitado a la boda de Marc, el hermano de Gerard. Es decir, su nuevo cuñado. Se casa el 23 de junio en Barcelona con su novia “de toda la vida”, aseguran al respecto.

¿Qué pensará Shakira de que Clara esté tan integrada en la familia de Gerard Piqué? Recordemos que ella tuco muchos problemas con el clan, sobre todo con la madre. Salieron publicadas unas imágenes de una discusión que tuvieron durante uno de los partidos de fútbol de Piqué. Dicen que Shakira hizo grandes esfuerzos para ganarse el apoyo de su suegros, pero no le dieron oportunidad.

Clara Chía está cada vez más protegida

Era inevitable. Piqué ha apostado fuerte por su relación, quiere llegar hasta el final y no consiente que nadie ataque a su novia para hacer daño. Se ha puesto por delante y está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir la calma que tanto tiempo llevan persiguiendo. Sabe que Clara cada vez tiene más apoyos. ¿La última famosa en sumarse a su batallón de ataque? Ana Soria, la novia de Enrique Ponce. Se siente identificada con ella y han empezado a ser amigas.

La nueva preocupación de Piqué

La situación vuelve a complicarse para Gerard Piqué. Sí, ha conseguido que Clara Chía tenga fuerzas para exponerse. Irá a la boda de su hermano. Pero, ¿qué pasa con sus hijos? En un primer momento, como no podía ser de otra forma, iban a estar presentes, aunque ahora la situación ha cambiado. Recordemos que Shakira supuestamente está haciendo lo imposible para que sus niños no tengan relación con Clara. ¿Quiere decir esto que no dejarán que esté en la boda de Marc Piqué?