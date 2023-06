La imagen que todo el mundo estaba deseando ver: Piqué y Clara Chía se comen la boca en la calle

La relación de Clara Chía y Gerard Piqué sigue como el primer día, son dos enamorados que se comen la boca en plena calle como cualquier otra pareja. Shakira ya está en Miami y parece que ha empezado a rehacer su vida con un famoso. Sasha y Milán se adaptan a una mudanza que han compartido con el mundo entero a través de una canción. Mientras, en Barcelona, su padre, no duda en mostrar su amor al público con una foto que ha dado la vuelta al mundo.

Piqué y Clara Chía se comen la boca en la calle

SON PURO AMOR Amé esta secuencia de imágenes. Se ve que por estos días de vacaciones de los niños con Gerard, ambos se extrañan muchísimo

Gerard Piqué y Clara Chía han protagonizado la foto de la semana, han aparecido juntos en plena calle comiéndose la boca. Como si fueran dos adolescentes y con una Clara Chía que marca el terreno la imagen rápidamente se ha hecho viral en las redes sociales. Son una de las parejas de moda de Barcelona.

El ex futbolista y la joven veinteañera se han declarado un amor eterno y lo han hecho después de que se pusieran fin a la relación con Shakira. El respeto por la madre de los hijos de Piqué ha sido el máximo, pese a la situación, hasta la fecha no se habían filtrado imágenes de este tipo en ninguna calle de Barcelona.

Hasta que Shakira no ha salido del país no han empezado a comportarte como los dos adolescentes que parece que son. El suyo es uno de esos amores que no conoce barreras. No importa que sean famosos y que todo el mundo pueda verlos, sino más bien todo lo contrario. Son sinceros con sus sentimientos.

Clara Chía ha aprovechado la ocasión para marcar su territorio. No ha dudado en poner su mano en un lugar estratégico. Ganando la partida a una Shakira que ya tiene nueva ilusión. Las dos canciones que la colombiana les ha dedicado son agua pasada, ahora ya viven libremente su amor sin restricciones.

La joven ha hecho suyo al hombre que hasta hace unos meses compartía la vida con una famosa cantante mundialmente conocida. A sus poco más de 20 años y siendo becaria mientras terminaba la carrera ha enamorado al jefe de su empresa. Todo un logro que ha hecho que el amor se acabe imponiendo y los besos en plena calle también.