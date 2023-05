El alarmante vídeo de Clara Chía «pasada de copas y bailando en plena calle»

Una nueva polémica ha salpicado la imagen de Clara Chía. La novia de Gerard Piqué está sometida a mucha presión y no sabe qué hacer para desaparecer del foco mediático. El empresario ha reconocido que la situación es bastante tensa. Los ataques que está recibiendo de Shakira tienen consecuencias. Clara no solo debe soportar la canción que le escribió la colombiana, también debe aguantar las burlas de sus fans.

“Queda muy bien a título personal y oh, la puta ama, y no sé que, pero no pensamos en la otra persona”, comenta Piqué sobre los ataques de Shakira a Clara. “¿Qué tiene que pasar? ¿Qué alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado?”.

Las palabras de Piqué no han hecho que los fotógrafos dejen de lado a Clara, todo lo contrario. Hay circulando un rumor que le ha situado en una posición bastante delicada. Aseguran que existen unas imágenes de la joven “pasada de copas y bailando en plena calle”. El problema es que este material no ha visto la luz, por eso hay muchas dudas encima de la mesa. De hecho se manejan tres teorías diferentes.

Clara Chía, salpicada por un nuevo problema

Aseguran que Clara aprovechó el viaje que Piqué hizo a Miami para pasárselo demasiado bien con sus amigas. ¿Es verdad? Lo cierto es que las imágenes no han visto la luz, pero en Twitter hay muchos testigos que aseguran haberlas visto. Hay tres posibilidades: que sea mentira, que sea verdad o que sean unas imágenes antiguas.

Dicen que en el vídeo aparece la novia de Piqué “con una botella en la mano” y “tirada en el suelo”. Lo cierto es que resulta muy difícil de creer que ningún paparazzi haya capturado este momento y que solo lo tenga un tuitero. Otra teoría extendida es que este vídeo haya sido grabado hace años, cuando Clara todavía no era famosa.

¿Por qué tiene tantos enemigos?

Shakira escribió una canción basada en su experiencia con Gerard Piqué, la famosa ‘Session 53’ con Bizarrap. Desde que el tema salió a la luz la situación de Clara se ha complicado, por eso su novio se ha visto en la obligación de dar la cara por ella. “Ahora nos dedicamos a tirar el beef este, pero lo de tirar beef, que está muy bien y es la moda, tiene consecuencias. Luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente que le tiras beef”. El empresario cree que Shakira ha cruzado el límite.

Piqué es el gran apoyo de Clara

Clara Chía ni ha confirmado ni ha desmentido que sea ella la chica que sale en las imágenes, pero eso no quiere decir nada. Nunca ha entrado en determinados juegos. ¿Cómo aguanta tanto? Tiene al lado a Piqué. “Yo le doy importancia solo a lo que de verdad es importante, creo que la gente en general nos preocupamos por muchísimas cosas que no tienen importancia o que pensamos que va a pasar y no va a pasar. Hay que estar preocupados solo por cosas importantes como enfermedades, que tu familia esté bien”, dijo el empresario cuando le preguntaron por la presión que estaban recibiendo él y su novia.