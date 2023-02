Shakira vuelve a la carga con un vídeo dedicado directamente a Piqué

Shakira ha vuelto a la carga con una canción dedicada exclusivamente a Piqué. La cantante se ha cansado de mantenerse en silencio y desde que lo dejó con el padre de sus hijos, ha optado por centrarse en su carrera musical. No es la primera vez que la colombiana expresa sus sentimientos a través de sus canciones, pero esta vez, ha ido demasiado lejos.

Su colaboración con Bizarrap se ha convertido en la más escuchada. Y ya no solo en todas las plataformas digitales, también en las discotecas, bares e incluso en la calle.

Sin embargo, Shakira parece no estar conforme con todo el revuelo causado. Ella ha demostrado ser una artista de los pies a la cabeza, pero quiere más. Está dolida, triste pero a la vez alegre, y esto quiere que sus seguidores lo sepan.

Estos mismos han sido testigos de lo último que la colombiana ha hecho en sus redes sociales. Ha publicado un vídeo con una canción dedicada exclusivamente a Piqué.

La canción de que Shakira dedica a Gerard Piqué

Aprovechando el día de San Valentín, Shakira ha publicado un post en casa. No es un vídeo al uso, pues en él Shakira dispara contra el exfutbolista del FC Barcelona. La artista aparece fregando el suelo de su cocina mientras cana el tema de ‘Kill Bill «I might kill my ex» (Podría matar a mi ex).

La letra de la canción que Shakira dedica a Piqué.

«I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend’s next, how’d I get here?» (Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué aquí?).

Así será la nueva canción de Shakira

Parece que Shakira está metida de lleno en su carrera musical. Sus seguidores ya esperan su próximo golpe, y todo parece indicar que lo hará de la mano de Manuel Turizo, uno de los cantantes con más tirón actualmente en nuestro país.

Ha sido tal el boom que esta noticia ha causado, que se ha filtrado lo que podría ser una parte de la letra. “Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía”.