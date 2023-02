Shakira: se filtra el audio de una posible colaboración con Manuel Turizo

Shakira y Manuel Turizo podrían tener una colaboración entre manos. Este viernes 10 de febrero verá la luz el nuevo disco del artista colombiano, bajo el título de 2000, y todo apunta a que una de las colaboraciones incluidas en el álbum será junto a la artista de Barranquilla.

A pesar de que durante muchos años Shakira no fue demasiado fan de las colaboraciones, no hay duda de que la manera de trabajar de la artista ha cambiado en el último año, y su colaboración junto a Turizo formaría parte de su estrategia de acercarse a un público más joven, al colaborar con algunas de las estrellas latinas del momento.

Tras regresar a la música por todo lo alto con Te Felicito junto a Rauw Alejandro, se unió a Ozuna en Monotonía y su colaboración junto a Bizarrap ya forma parte de la historia. Y ahora podría unirse a otra de las figuras clave de la nueva generación de estrellas de la música urbana: Manuel Turizo.

A través de las redes sociales, se filtró un fragmento de apenas 25 segundos, en el que se puede escuchar a Shakira interpretando una de las canciones que formaría parte del nuevo álbum de Manuel Turizo. Una canción que supuestamente vería la luz este jueves 9 de febrero.

La canción, que llevaría por título Copa Vacía, recuerda al reggaetón característico de la década de los 2000, un estilo musical que ha sido la inspiración de Turizo a la hora de crear su nuevo álbum, por lo que esta canción encajaría dentro de su nuevo disco.

Manuel Turizo se inspiró en la música que creció escuchando desde niño a la hora de crear este disco. Un disco que además de incluir una colaboración junto a Shakira, también incluiría colaboraciones con artistas como Ivy Queen, Thalía, Guaynaa, Tainy y el rey del reggaetón: Daddy Yankee. Además, también incluirá Éxtasis, su colaboración junto a María Becerra.

🚨Manuel Turizo announces his new album, ‘2000’ will be released on Friday, February 10th!

The album will feature collaborations with Shakira, Maria Becerra, Ivy Queen, Thalía, Guaynaa, Tainy & Daddy Yankee📼 pic.twitter.com/RfAEoUGtoz

— Pop Crave (@TheAJayll) February 8, 2023