Shakira bate un nuevo récord global con ‘Te felicito’, su canción con Rauw Alejandro

Shakira continúa siendo imparable en el terreno musical. Las reproducciones de Te felicito, su colaboración con Rauw Alejandro no han dejado de aumentar desde que se anunció la separación de la artista colombiana y el futbolista Gerard Piqué, a quien podría estar dirigida la letra de la canción.

La cantante continúa rompiendo todo tipo de récords a través de este número 1 que se publicó el pasado 22 de abril. La canción reúne a dos icónicas figuras de la música latina forjando un éxito innegable después de la repercusión mediática que ha adquirido el tema, marcando el inicio de una nueva etapa personal para la artista, que sigue mirando al frente en lo profesional mientras atrás algunos aspectos personales de su vida

Desde su lanzamiento, no ha dejado de batir récords y dominar las listas de éxitos de los principales mercados de habla hispana, posicionándose también en los distintos ránkings estadounidenses de la prestigiosa Billboard.

Excited to announce the ultimate Te Felicito challenge! Learn this dance and you might see yourself on screen next week for the big finale! Use #DancingWithMyselfAtHome to enter💜 can’t wait to see all of your new dances! pic.twitter.com/vTFTlhudsD

— Shakira (@shakira) July 11, 2022