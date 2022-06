Tras anunciarse la separación de Shakira y Gerard Piqué, muchas han sido las especulaciones que han rodeado la ruptura de la pareja, y ahora, la artista colombiana ha dado una nueva pista con un detalle que ha añadido al videoclip de Me enamoré, la canción que dedicó al futbolista en el año 2017, y donde el guardameta FC Barcelona aparece en el último plano.

«Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión», decía el comunicado emitido por la pareja.

Aunque Shakira y Piqué han pedido privacidad para poder llevar esta situación, sobre todo por el bien de sus hijos. En las redes sociales no se ha dejado de especular, sobre todo tras el último lanzamiento musical de la cantante, Te felicito, donde muchos asociaban la letra a su ruptura con el futbolista, algo que ella misma podría haber confirmado con una nueva indirecta.

Me mata que Shakira le cambió la portada a Me enamoré y agregó al robot de Te Felicito 🤣 por si no se entendía antes pic.twitter.com/VApRWPNOX2

— melo drama ▲▼ (@Meelosorio) June 12, 2022