Shakira: su ruptura con Piqué aumenta las reproducciones de ‘Te felicito’

Shakira continúa siendo imparable en el terreno musical. Las reproducciones de ‘Te felicito’ no han dejado de aumentar desde que se anunció la separación de la artista colombiana y el futbolista Gerard Piqué, a quien podría estar dirigida la letra de la canción.

Desde su lanzamiento, la letra de ‘Te Felicito’ no ha dejado de dar que hablar. Ahora que se ha confirmado que Shakira y Piqué han iniciado un proceso de separación, las especulaciones de que la artista podría haber dedicado esta canción al futbolista no han dejado de aumentar.

A lo largo de su larga trayectoria musical, Shakira ha compuesto una gran cantidad de letras autobiográficas, por lo que muchos piensan que ‘Te felicito’ es una más de esas canciones. Un tema que ha generado muchas conjeturas sobre los posibles dardos que la artista. habría enviado al futbolista. Y esto ha contribuido a que las reproducciones de las canciones no dejen de aumentar.

“Te Felicito” by @Shakira & @RauwAlejandro enters the top 20 on global Spotify at #18, with over 2.763 million streams. pic.twitter.com/Z2CxwKPcSp

— Pop Crave (@PopCrave) June 4, 2022