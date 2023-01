Clara Chía, trasladada a un hospital: preocupación por su estado de salud

La situación actual que vive Clara Chía Martí no está siendo fácil de digerir para la joven. Con apenas 23 años, un salto tan explosivo y precipitado a la fama puede derivar en momentos de ansiedad y eso es lo que le habría ocurrido a la actual novia de Gerard Piqué, atendida en los últimos días en un hospital debido a un ataque sufrido por la situación que vive y la presión a la que está sometida, principalmente desde que Shakira publicara su canción con Bizarrap, con constantes ataques tanto a ella como a su pareja.

Pese a que Clara Chía parecía encontrarse mejor, una conclusión a la que se llegó después de que Gerard Piqué publicara una foto junto a ella en las redes sociales por primera vez, la joven modelo e influencer de 23 años no está pasando su mejor momento, a la vez que intenta acostumbrarse a una situación de fama y presión constantes, con la posibilidad de que los ataques lleguen tanto por parte de los medios, las redes sociales o el entorno de la que se ha convertido en su enemiga, la propia Shakira.

Los rumores de crisis entre Clara Chía y Gerard Piqué habían llegado a los medios de comunicación, incluso con un nombre que ponía en jaque a la pareja, el de Julia Puig, una amante pasada del que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona. Sin embargo, con la publicación de Piqué junto a Clara en las redes, todo parecía haber quedado zanjado y solucionado, pero no.

«Su estado anímico no es bueno», adelantaba el periodista Saúl Ortiz, en el programa Fiesta. «Clara ha estado ocho días en casa de sus padres», sostenía, explicando que la novia de Piqué no se encontraba en un buen momento debido a la presión mediática. «No es fácil ser una chica de 23 años y estar en boca no solamente de España, sino de todo el mundo», completó Ortiz, quien dejaba caer que «esto le ha pasado factura».

La fotografía publicada por Piqué se entendió por muchos como una provocación hacia Shakira, pero Saúl Ortiz adelantó que era, sin duda, un mensaje de apoyo a Clara Chía, precisamente porque la joven no lo estaba pasando bien. «Es un mensaje más hacia ella, de reconocimiento y fortaleza, de apoyo en estos momentos jodidos de Clara. Lo hace por amor», desveló.

Clara Chía sufrió un ataque de ansiedad

Sin embargo, tras esta información, las alarmas saltaban con otra, de Marisa Martín-Blázquez, en la que comenzaba diciendo que durante su aislamiento, Clara Chía Martí había estado teletrabajando, pero que en este tiempo, no sólo había recibido ayuda de su familia, si no también de profesionales. «Ha necesitado un poco de asistencia a otros niveles más especiales, de expertos», comentaba en exclusiva.

Este argumento se ve reforzado por una tercera y última información, la que destacan Laura Fa y Lorena Vázquez en su conocido podcast, Mamarazzis, donde acuden al fenómeno creado por Bizarrap y Shakira, que ha derivado en que Clara Chía no haya aguantado la presión, sufriendo incluso un ataque de ansiedad por el que tuvo que ser atendida en el Hospital Quirón Salud, una clínica privada de Barcelona donde recibió la atención necesaria para recuperarse de este episodio.