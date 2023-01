La rajada del entorno de Julia Puig sobre su relación con Gerard Piqué

Pese a que Gerard Piqué ha confirmado oficialmente y por primera vez su relación sentimental con Clara Chía Martí, joven modelo e influencer de 23 años con la que sale desde hace meses, los rumores sobre una posible infidelidad con otra mujer de menor edad que él, en este caso la abogada Julia Puig, siguen rondando por las redes sociales e incluso en varios medios del corazón. El ex futbolista, centrado actualmente en su faceta como empresario, está en el centro de la polémica y ha recibido la respuesta desde el entorno de Puig.

Se desconoce, porque circulan ambas versiones, si el supuesto affaire de Piqué con Julia Puig se dio cuando aún tenía una relación oficial con Shakira Mebarak o si por el cambio, la ruptura ya se había dado y era Clara Chía Martí la novia del propietario de Kosmos Global Holding. En cualquier caso, la abogada, de la misma edad que Clara Chía, ha respondido a través de su entorno a todos los rumores que le relacionan con Piqué en calidad de nueva amante del que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona hasta hace escasas semanas.

Es sorprendente, pero según informa la revista Lecturas, el entorno de Julia Puig confirma la relación de la abogada con Gerard Piqué, pero quieren quitarle hierro al asunto y asegurar que es na cosa del pasado, no del momento en el que Piqué comenzaba a salir con Clara Chía Martí. «No es una cosa reciente y no entendemos por qué sale esto precisamente ahora», cuentan, sobre el instante en que Julia habría pasado por la vida del entonces futbolista profesional.

Los caminos que relacionan a Piqué con Julia Puig

Todo este revuelo ha ocasionado también la reacción por parte de Jordi Martín, el paparazzi que se ha convertido en la sombra de Piqué y Shakira durante todo el escándalo relacionado con la ruptura de su matrimonio y las múltiples disputas entre ambos. Él fue el que hizo saltar la liebre con un enigmático mensaje. «¿La conoces, Gerard? Luego que no te extrañe que Shakira te tire el mundo entero encima tuyo», publicaba Martín en sus redes personales con una foto de Julia Puig, quien podría haber entrado en la vida de Gerard a través de su primo, Riqui Puig, ex compañero y amigo personal de Piqué de sus últimos meses en Can Barça.

Otro de los casos que vienen a cuento es, cómo no, la famosa canción de Shakira con Bizarrap, de las BZRP Music Sessions #53, donde la artista de Barranquilla se refiere a Piqué diciendo que ella vale «más que dos de 22». Una sería Clara Chía, y la otra podría responder a Julia Puig, la nueva figura que se incorpora al culebrón, ya con confirmación de que algo pasó con Piqué.