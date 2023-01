Shakira reacciona al selfie de Piqué con el que oficializa su relación con Clara Chía. La cantante colombiana responde bailando merengue a ritmo de su canción contra ambos, y lanza un nuevo dardo al ex futbolista del Barcelona: «Las mujeres ya no lloran, las mujeres bailan merengue». Muchos lo interpretan también hasta como un guiño al Real Madrid, el eterno rival del ex defensa azulgrana.