La sorprendente información sobre Julia Puig y Gerard Piqué que Clara Chía querrá saber

En los últimos días la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía ha vuelto a acaparar la primera plana mediática y no por la Session 53 de Shakira con Bizarrap, sino por algo que podría poner en jaque este recién iniciado romance. Y es que, son muchos los rumores que apuntan a que el ex futbolista del FC Barcelona podría haber sido infiel a su anterior pareja con la abogada de 23 años llamada Julia Puig. Una información que ha salido a la palestra precisamente cuando el empresario y su novia se encuentran en su mejor momento sentimental en común, y que sin embargo, podría marcar un antes y un después entre ellos.

De esta manera, han sido muchas las personas del entorno de la letrada y del deportista que han querido expresar qué habría sucedido entre ellos a través de distintas vías como la televisiva, haciéndose eco Socialité de estos testimonios: «Toda Barcelona sabe que Piqué y Julia Puig se liaron hace dos o tres años y que él la escribe para volver a hablar», cuentan, dejando entrever que el catalán estaría dispuesto a entablar nuevamente el contacto con Julia pese a haber iniciado una historia de amor que ya es vox pópuli con Clara Chía.

No obstante, las personas cercanas a la abogada han hablado recientemente para Lecturas para aclarar que este acercamiento entre la joven y Piqué habría ocurrido hace mucho más tiempo, haciendo ahora sus respectivas vidas de manera separada y sin ninguna intención de encontrarse de nuevo: «No es una cosa reciente y no entendemos por qué sale esto precisamente ahora», relatan, aclarando que, cuando tuvo lugar este affaire, Gerard no había ni siquiera conocido a la que a día de hoy es su novia.

Sea como fuere, lo cierto es que hay quienes creen que el ex de la de Barranquilla no solo habría podido ser infiel a Shakira con Puig, sino también a Clara, motivo por el que el universo 2.0 se ha llenado de memes como por ejemplo los que indican que Chía también podría estar ahora dispuesta a hacer una canción con Bizarrap en contra de Gerard Piqué si estos comentarios finalmente fueran ciertos. Aún así, personas como el paparazzi Jordi Martín sí que consideran que a día de hoy podría haber algo entre la abogada y el ex jugador azulgrana, habiendo publicado en sus redes sociales una imagen de Julia con un mensaje directo hacia el protagonista en cuestión: «¿La conoces, Gerard? Luego que no te extrañe que Shakira te tire el mundo entero encima tuyo», escribía, refiriéndose a la infidelidad que el que fuera futbolista de la Selección Española llevó a cabo con Shakira y quién sabe si también con Clara Chía, motivo por el que ahora el perfil de Julia, prima de Riqui Puig, forma parte de la primera línea de la prensa y podría ser el detonante de un distanciamiento entre Piqué y su novia.