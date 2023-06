Confirmado el romance entre Shakira y Hamilton: «Están en…»

Shakira y Lewis Hamilton sigue acaparando portadas, noticias, minutos en televisión… La cantante colombiana y el piloto inglés de Fórmula 1 ya han sido vistos juntos hasta en tres ocasiones, dos en Miami y una en Barcelona. Ahora, la prestigiosa revista People ha ido más allá confirmando el romance entre ambos y asegurando que están empezando una relación.

Tras varias salidas en las que han sido captados juntos, una fuente cercana al deportista y la artistsa desvela que «están en las primeras etapas» y no duda a la hora de confirmar que «están pasando tiempo juntos y en la etapa de conocerse». Según esta persona, se trata de un romance «divertido y coqueto». Una relación que sin duda no será fácil de mantener en el tiempo por la distancia, pues el piloto de Mercedes no para de viajar debido al Mundial de Fórmula 1.

Shakira and Lewis Hamilton in Early Stages of Dating: ‘Fun and Flirty,’ Says Source (Exclusive) https://t.co/NfblheOmvu — People (@people) June 8, 2023

Shakira volvió a acaparar todas las miradas en el Gran Premio de España de Fórmula 1. La cantante colombiana volvía a Barcelona radiante meses después de mudarse a Miami y se le pudo ver en el box de Mercedes. Obviamente, su presencia alimentó los rumores de romance con Hamilton, sobre todo tras ser fotografiados juntos cenando en la Ciudad Condal y luego en una discoteca, siempre acompañados de más amigos.

Pero lo que más ha sorprendido de todo es que Hamilton no tuvo reparo a la hora de fotografiarse con la de Barranquilla y agarrarla por la cintura para la foto. Las redes sociales arden con la imagen, pues queda claro que entre ambos hay química y muy buen feeling. A Shakira se le vuelve a ver feliz y espectacular como siempre, y el piloto inglés, al que ya ha visto al menos tres veces en las últimas semanas, puede tener buena parte de culpa.