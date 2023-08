Cambridge sabe si padecerás Alzheimer años antes con tan solo ver 5 signos

El Alzheimer es una degeneración del cerebro de carácter irreversible que provoca trastornos en la memoria, la personalidad, la cognición y otras funciones. Los científicos calculan que en todo el mundo hay 46,8 millones de personas que sufren esta enfermedad y para el 2030, la tasa podría superar los 74 millones.

Se trata de una de las enfermedades neurodegenerativas que más preocupan a la sociedad y a la comunidad científica, razón por la cual los expertos están continuamente realizando estudios para mejorar los tratamientos que existen en la actualidad.

Recientemente, un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) ha publicado su estudio en la revista ‘Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association’.

Los 5 signos de alerta del Alzheimer

La investigación se ha centrado en la mejora de la detección precoz de la enfermedad. El principal problema que presenta el Alzheimer es que se detecta en etapas muy avanzadas, a pesar de que existen señales que aparecen varias décadas antes.

Por este motivo, los expertos acudieron a Biobanco, una base de datos biomédicos en la que hay registros genéticos, de salud y de hábitos de vida de 500.000 voluntarios británicos entre los 40 y los 69 años.

Recopilaron test de tiempo de reacción, de resolución de problemas, de fuerza de agarre, medidas de pérdida o ganancia de peso y las caídas. Con esta información, se percataron de que las personas que desarrollaron Alzheimer obtuvieron peores resultados en:

Tests de emparejamiento de figuras familiares.

Tiempo de reacción.

Resolución de problemas.

Recuerdo de listas de números.

Memoria prospectiva. Es la capacidad para cordare de hacer algo más tarde.

Además, las personas con esta enfermedad neurodegenerativa tenían más posibilidades de sufrir una caída. En concreto, los que sufrían parálisis supranuclear progresiva (PSP) se cayeron el doble.

«Al mirar el historial de los pacientes, nos resultó evidente que estaban mostrando de forma sutil algún grado de discapacidad cognitiva años antes de que sus síntomas fueran lo bastante obvios como para justificar un diagnóstico positivo», explica Nol Swaddiwudhipong, primer autor del trabajo.

Por su parte, Tim Rittman, del Departamento de Neurociencia Clínica de la Universidad de Cambridge, señala que «la gente no debería preocuparse sin motivo si, por ejemplo, le cuesta recordar números de teléfono. Incluso los individuos sanos tendrán puntuaciones mejores y peores que los demás. Pero lo que sí es importante es hablar con nuestro doctor si nos damos cuenta que estamos teniendo problemas para recordar en nuestra vida diaria», según recoge ’65ymás’.