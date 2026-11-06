Las cabañuelas de Jorge Rey, ‘el niño meteorólogo’, anticipan la llegada de más de 200 litros de agua al oeste con la próxima borrasca: «Llega con fuerza»

A partir del domingo 8 de noviembre tendremos en España la presencia de una acentuada borrasca que podría dejar a su paso precipitaciones torrenciales durante varios días. Jorge Rey, el ‘niño meteorólogo’ conocido por sus cabañuelas, ha avisado de que podrían darse acumulaciones de 200 litros por metro cuadrado en zonas del oeste de Andalucía y norte de Extremadura.

Según Rey, las lluvias estarán presentes hasta el miércoles 11, señalando que estas afectarían a gran parte del país, si bien las zonas más afectadas serían la mitad occidental y el suroeste peninsular. Su previsión también confirma la aparición de un episodio de viento fuerte seguido de un cambio de temperatura, con la probable llegada del frío a mitad del mes.

Una borrasca que apunta a dejar lluvias copiosas

Las lluvias comenzarían a ganar protagonismo el domingo por la tarde y podrían quedarse hasta el miércoles. El meteorólogo también señala otros puntos del país donde podrían haber tormentas, como Sevilla, Madrid, Cáceres y Vigo, aunque el mayor foco de las precipitaciones abundantes sería en el oeste peninsular. Aun así, este pronóstico podría cambiar a medida que pasen los días.

Con respecto a otros puntos fuera del terreno peninsular, Rey señala a La Palma, donde alerta que podrían registrarse hasta 100 litros por metro cuadrado durante toda la jornada del domingo, además de lluvias localmente torrenciales en otras zonas del territorio.

El viento del sur puede marcar diferencias

Según Rey, la borrasca podría llegar junto con vientos intensos, principalmente de componente sur, a partir del lunes. Esa circulación dejaría, además, un ascenso de las temperaturas durante el fin de semana, previo paso a un potencial episodio de aire frío.

Es más, esta evolución está asociada con lo que adelantaban sus cabañuelas: una borrasca con origen en el oeste y, después, una DANA que los modelos meteorológicos ubicarían alrededor de mediados de mes. Es en este momento cuando Rey confirma que ese sistema podría colaborar con la llegada de aire frío, con un descenso notorio en las temperaturas.