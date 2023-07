El aviso más esperado de la AEMET: ya hay pronóstico para la última semana de julio y no tiene sentido

La AEMET ha dado un nuevo aviso en el que destaca el pronóstico de la última semana de julio, el cual no tiene ningún sentido. Hemos vivido una primavera marcada por las altas temperaturas y la ausencia de lluvias. El mes de junio puso punto y final a la falta de lluvias y desde entonces han acabado siendo las grandes protagonistas de unas jornadas que han dejado cifras torrenciales. Julio nos ha dado dos grandes olas de calor, hasta esta última semana del mes. Este es el pronóstico de la AEMET.

Ya hay pronóstico para la última semana de julio según este aviso de la AEMET

Durante la última semana de julio (sobre todo los primeros días) el calor dará una tregua en la mayor parte del país, con temperaturas inferiores a lo normal para la época, salvo en el Mediterráneo e islas. No esperamos apenas lluvias, salvo en el Cantábrico y alguna tormenta. pic.twitter.com/lva5T0w9AH — AEMET (@AEMET_Esp) July 21, 2023

El aviso más esperado de la AEMET ha llegado, los expertos tienen claro cómo despediremos un mes de julio para el que los registros no dejan dudas. Ha sido el más caluroso de la historia, llegando a dar unas cifras que ya han batido récords. Estos días se ha llegado hasta los 45º en Cataluña, un hecho histórico.

La despedida de este más caluroso mes de julio no podía ser más surrealista. La AEMET ha lanzado un aviso en sus redes sociales para no dejar ninguna duda de lo que está por llegar. Los mapas del tiempo no dan crédito ante unas previsiones que parecen más propias del mes de septiembre que de un mes de julio.

Tal como dicen las redes sociales de la AEMET: “Durante la última semana de julio (sobre todo los primeros días) el calor dará una tregua en la mayor parte del país, con temperaturas inferiores a lo normal para la época, salvo en el Mediterráneo e islas. No esperamos apenas lluvias, salvo en el Cantábrico y alguna tormenta.”

Las temperaturas bajaran de forma inesperada con cifras que están por debajo de lo que seria habitual para esta época del año. Las cifras no dejan lugar a dudas, estamos ante un cambio en el tiempo que quizás sea temporal, pero alejará gran parte del país de los valores de récord que nos han afectado.

Será un cambio temporal ya que como sigue la predicción: “Con la llegada de agosto regresará el ambiente cálido por el suroeste, aunque aún en zonas del norte peninsular seguirá probablemente fresco. Las lluvias, en principio, serán escasas, como corresponde a la época.” El calor volverá, aunque no en todo el territorio.