Así es Ruth Izcue, la mujer con la que Matías Prats lleva siete años saliendo

La verdad solo tiene un camino y el público tiene derecho a resolver ciertas dudas, por eso hay tantas informaciones publicadas al respecto. Evidentemente Matías Prats tiene una vida fuera de la televisión y ya no puede esconder de quién está enamorado: se llama Ruth Izcue. Muchos medios han investigado en el pasado de Ruth y actualmente conocemos todos sus secretos. También es periodista y trabajaba como editora del informativo matinal de Antena 3. Lleva siete años saliendo con Matías y en un primer momento intentó ocultar la relación.

Así es Ruth, la pareja de Matías Prats

“No lo sabíamos, pero lo sospechábamos porque ella hablaba demasiado de Matías y eso no era normal”, comentó hace unos años una de sus amigas. La relación es completamente estable, a pesar de que no hagan demasiadas apariciones públicas juntos. Ha salido publicado que Ruth Izcue fue un apoyo fundamental para Matías cuando falleció su madre. De hecho son de las pocas fotos que hay publicadas de ellos. Son extremadamente discreto y siempre intentan evitar todos los temas relacionados con la prensa del corazón.

Ruth Izcue está separada y su divorcio fue traumático

Ruth estuvo casada con el empresario Fernando Sacristán durante 23 años y tuvieron dos hijos. La periodista decidió poner punto y final a la relación y al poco tiempo empezó con Matías Prats, al menos eso es lo que cuentan en la revista ‘Semana’. Sin embargo, la citada publicación asegura que el presentador de Antena 3 no tuvo nada que ver en esta ruptura. Fueron dos hechos diferentes. Lo que sí es cierto es que apoyó mucho a Ruth porque sufrió mucho durante su proceso de divorcio.

Su relación con Matías Prats fue secreta durante un tiempo

Tal y como publican en ‘Semana’, Ruth Izcue empezó con Matías Prats a los pocos meses de romper con su exmarido. Fernando no se lo tomó bien y acusó a la periodista de atrevimientos bastante contundentes. “He denunciado la desaparición de archivos en mi ordenador y la sustracción de documentos en mi casa. Los documentos que desaparecen son varias carpetas con fotos que llevan desde hace un año y medio guardadas en una caja fuerte por si algún día me pasaba algo, para que alguien se ocupara de seguir mis instrucciones”, comentó después de uno de los juicios.