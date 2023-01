Así es la nueva casa en la que vive Jessica Bueno tras separarse de Jota Peleteiro

Jessica Bueno estrena nuevo hogar este 2023 después de su ruptura con Jota Peleteiro y ha aprovechado la llegada de los Reyes Magos para mostrar más detalles a los seguidores que siguen su proceso a través de la pantalla. Ella apuesta por empezar esta nueva etapa en Bilbao con una nueva casa, vida e ilusiones por cumplir.

La nueva vida de Jessica Bueno después de su ruptura

Las navidades han sido más que movidas en el nuevo hogar de Jessica Bueno, la modelo ha aprovechado para instalarse en la casa que justo estrena y con ello, ponía punto y final a su relación con Jota Peleteiro. No ha sido sencillo y aún se siente dolida por todo lo ocurrido, pero mira al futuro ilusionada por todo lo que vendrá.

Muchos pensaron que Sevilla sería el destino final para el nuevo hogar de Jessica después de su viaje para pasar la Navidad con los suyos, pero finalmente, la modelo ha decidido quedarse en Bilbao. Parece que el País Vasco ha convencido a Jessica Bueno, que seguro que también ha tenido en cuenta a sus hijos, pues al quedarse en Bilbao, donde ya residía junto a Jota Peleteiro, no tendrán que viajar tanto.

No han sido unas navidades sencillas para Jessica y ella también ha querido visibilizar esta parte. «Me he sentido triste, desolada, con sensación de abandono, pero gracias a mi psicóloga, a mi familia y a todos los miles de mensajes que he recibido desde que se hizo público, empecé a encontrar sentido y fuerza para ver todo de un modo positivo» afirmaba Jessica sobre su proceso después de la ruptura, pero ahora renace una nueva versión de ella misma con más fuerza, ilusión y ganas de seguir creciendo como profesional y persona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jessica Bueno Alvarez (@jessica_bueno)

Muestra los primeros detalles de su nuevo hogar

Después de la mudanza, apuesta por decorar y organizar su nuevo hogar y su estilo ha conquistado a sus seguidores. En las imágenes que ella misma ha compartido a través de su Instagram, se puede ver una decoración elegante, con toques de madera y sin sobrecargar el espacio.

Reinan los tonos marrones y naturales para conseguir un ambiente acogedor e incluye detalles modernos en dorado para darle el toque final a todo el conjunto. Ahora se centra en ultimar la decoración y organización de su nuevo hogar en Bilbao y su mayor prioridad en el momento son sus hijos.

Además, la joven modelo también tiene intenciones de retomar con más fuerza que nunca su carrera. «Quiero que se conozca otra faceta mía, no solo la de madre, sino también la de mujer» recogía la revista Lecturas sobre las próximas intenciones de Jessica Bueno, que empieza el 2023 con una nueva vida por explotar.

Seguro que ella misma apuesta por seguir compartiendo los progresos de su nuevo hogar y vida a través de sus redes sociales. Por el momento, cuenta con más de 200 mil seguidores en Instagram que esperan con ganas seguir conociendo rincones de su nueva casa.